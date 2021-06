Dood is zo hard. Zeg liever: het einde is nabij

Judith is arts. Het woord dood gebruikt ze niet. „Ik zeg liever: ‘U gaat op korte termijn sterven’. Of: ‘Het einde is nabij’. Dood is qua toon een hard woord.” Dood – het woord blijft nog liever tussen tongpunt en tandrand steken dan dat het van je levende lippen rolt, zegt de verteller van Stervelingen, een podcast gemaakt door Audiocollectief Schik (bekend van Bob en El Tarangu) samen met de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. We kunnen de dood meer dan ooit uitstellen. Het leven oprekken. Maar wat doen we als de dood toch komt? Hoe praten we erover en hoe vullen we de resterende tijd in? Aflevering drie stelt een interessante vraag: als je weet dat je binnenkort doodgaat, mag je daar dan over zwijgen? Van wie is jouw dood, van jou of van de mensen die van jou houden?

Stervelingen Overlijden voor beginners 3 afleveringen van 35 minuten Schik

