De hongersnood in Tigray is geheel van menselijke makelij

De Ethiopische regering van premier Abiy Ahmed en aan haar gelieerde strijdkrachten zetten honger in als wapen. Volgens de Verenigde Naties heeft de zes maanden oude oorlog in de deelstaat Tigray geleid tot de ernstigste hongersnood in de wereld, maakten verscheidene VN-agentschappen donderdag bekend. De Ethiopische regering bestrijdt dat.

De ontkenningen van de overheid ten spijt, bestaan er talrijke aanwijzingen dat zich in Tigray een humanitaire tragedie voltrekt. Mark Lowcock, hoofd van de humanitaire afdeling van de VN, zei tegen persbureau Reuters dat aan de Ethiopische strijdkrachten gelieerde Eritrese soldaten voedselhulp tegenhouden die bedoeld is voor 1 miljoen mensen in gebieden buiten controle van de overheid. „Voedsel wordt zeker als oorlogswapen gebruikt”, aldus Lowcock. Ook bronnen rond de interim-regering van de deelstaat stellen dat Eritrese soldaten voedselhulp blokkeren en in grote delen van Tigray plunderen.

Hulpverleners in Tigray beschrijven de vernietiging van landbouwmachines, zaadvoorraden en infrastructuur in de deelstaat, evenals verscheidene opzettelijke pogingen van Ethiopische en Eritrese manschappen om hulpkonvooien te vertragen. Er wordt verder melding gemaakt van diefstal van voedsel dat vervolgens aan militairen wordt gegeven.

Landbouw is nu een verzetsdaad

Volgens de VN ging naar schatting 90 procent van de oogst van vorig jaar verloren. In de traditionele landbouwstreken in het westen van Tigray wordt in het huidige zaaiseizoen nauwelijks meer geplant. Iedere landbouwactiviteit is een gevaarlijke verzetsdaad geworden. Op de weg naar Abi Adi, een stad ongeveer 100 kilometer ten westen van de regionale hoofdstad Mekele, zag een verslaggever van persbureau AP een paar boeren ploegen of hun vee naar de wei brengen. „Als ze [Eritrese soldaten, red.] ons zien ploegen, slaan ze ons”, zei een boer van 20 jaar, die alleen zijn voornaam Kibrom noemde. „We ploegen pas als we zeker weten dat ze er niet zijn.”

Er heerst momenteel droogte noch een sprinkhanenplaag in Tigray en tot de oorlog er een half jaar geleden begon, was het een van de beter ontwikkelde gebieden van Ethiopië. Nu heeft volgens de VN en andere hulporganisaties 90 procent van de 6 miljoen Tigreeërs dringend voedselhulp nodig; de industrie is gebombardeerd, ziekenhuizen geplunderd, banken zijn gesloten en het mobiele telefoonnetwerk ligt deels plat. Ook kerken en moskeeën bleven niet gespaard. Abune Mathias, hoofd van de Ethiopische Orthodoxe kerk, noemde vorige maand de gewelddadigheden in Tigray een genocide.

Strafexpeditie

Wat volgens premier en Nobelvredesprijslaureaat Abiy Ahmed was bedoeld als een snelle actie tegen het opstandige bestuur van de deelstaat, is verworden tot een strafexpeditie tegen de bevolking van Tigray. De hoofdmoot van het geweld lijkt van het leger van buurland Eritrea afkomstig. De Eritreeërs, die al langer in een conflict verkeerden met de Tigrese autoriteiten, werden door Abiy Ahmed betrokken bij de strijd.

De premier liet ook troepen uit de aangrenzende regio Amhara toe, die zich nu schuldig maken aan strafexpedities waarbij Tigrese boeren van hun land worden verdreven. Ook het Ethiopische regeringsleger is beschuldigd van geweld tegen burgers, waaronder verkrachtingen. Duizenden Tigreeërs zouden zijn omgekomen.

Westerse druk groeit

De Amerikaanse regering-Biden vaardigde vorige maand sancties af tegen de Ethiopische regering vanwege het optreden in Tigray. De EU nam al strafmaatregelen. De VS voerden afgelopen week de druk op door twijfels uit te spreken over de aanstaande verkiezingen, op 21 juni, in Ethiopië. „De toegenomen regionale en etnische verdeeldheid vormt een bedreiging voor de eenheid van het land”, zei vrijdag Ned Price, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. In Tigray en twee andere deelstaten kan door etnisch geweld op 21 juni niet worden gestemd en talrijke oppositiekranten zitten in het gevang. „De uitsluiting van grote delen van het electoraat vanwege veiligheidsproblemen is bijzonder verontrustend", zei Price.

Ook in andere delen van het land van 110 miljoen inwoners is het uiterst onrustig. In de centrale regio Oromia vinden regelmatig aanvallen van guerrillagroepen plaats. Dat is ook het geval in Benishangul Gumuz in het westen, waar de controversiële Renaissancedam in de Blauwe Nijl wordt gebouwd.