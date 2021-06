👋 1️⃣9️⃣9️⃣2️⃣, het is zover! Iedereen geboren in dit jaar kan rond 10:00 uur naar de website. #PlanDePrik dus online en 🗣 zegt het voort! 👉 https://t.co/Gymdf4GlTA

Ondertussen is in Nederland zaterdag de twaalf miljoenste prik gezet. Deze week zijn er grofweg anderhalf miljoen gezet, dat zijn ruim 250 prikken per minuut, aldus De Jonge .

Iedereen die is geboren in het jaar 1992 kan vanaf 10.00 uur een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zaterdag op Twitter. Mensen uit deze leeftijdscategorie worden geprikt met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

WHO-directeur: ’50 miljard euro nodig voor vaccineren niet-westerse landen’

De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen aan niet-westerse landen om vaccins te kunnen kopen. Dat heeft de Europees directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Hans Kluge vrijdag gezegd tijdens een interview met Nieuwsuur. De wereld is volgens hem pas verlost van het coronavirus als iedereen toegang heeft tot vaccins.

De WHO wil aan het eind van het jaar minstens 30 procent van de wereldbevolking hebben ingeënt. Om dat te halen, zijn nog zo’n 500 miljoen vaccins nodig. Kluge noemt het „pijnlijk” dat sommige landen al nadenken over het vaccineren van kinderen, terwijl in andere landen de artsen en het verplegend personeel nog geen prik hebben gehad. Om de hele bevolking in te enten zijn volgens hem 11 miljard doses nodig.