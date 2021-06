Begin met rouwen als iemand nog leeft

Benthe Göbel was 21 jaar toen haar moeder overleed, Sabien Brehler 22 toen ze haar zusje verloor. Bij leeftijdsgenoten merkten ze ongemak, stilte en koppen in het zand. In Een Doodnormale Podcast onderzoeken ze hoe jongeren omgaan met het verlies van een dierbare. Ze stellen goede vragen aan oncoloog Hans Westgeest. Over slechtnieuwsgesprekken zegt hij: „Als oncoloog weet je dat een groot deel van de mensen die bij je binnenkomen, binnen een paar jaar zijn overleden. Ik kan me wel identificeren met patiënten, maar te veel empathie kan je functie in de weg staan.” Acteur Beau Schneider, die jong zijn moeder verloor, geeft een tip: „Begin, als het kan, al met rouwverwerking als iemand nog leeft. Maak samen een voorstelling van hoe het leven zonder diegene gaat zijn.”

Een Doodnormale Podcast De jeugd en het einde 5 afleveringen van 30 minuten Human/ NPO 3FM

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven