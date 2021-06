Barbora Krejcikova wint finale Roland Garros

De Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova is de verrassende winnares van Roland Garros. De nummer 33 van de wereld versloeg in de finale de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die een plek hoger staat op de wereldranglijst, met 6-1, 2-6 en 6-4.

Na 1 uur en 58 minuten maakte Krejcikova het af, nadat ze voor de vierde keer op matchpoint was gekomen. Ze had bij 5-3 op de opslag van Pavlioetsjenkova al twee matchpoints gemist. Op haar derde matchpoint sloeg ze een dubbele fout. Pavlioetsjenkova speelde de derde set met een ingepakt bovenbeen.

De 25-jarige Krejcikova was in het enkelspel op een grandslamtoernooi nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Vorig jaar won de Poolse Iga Swiatek, die dit jaar in de kwartfinales verloor van de de Griekse Maria Sakkari.

Krejcikova droeg haar titel op aan Jana Novotna. Haar landgenote, in 1998 winnares op Wimbledon, overleed in november 2017 op 49-jarige leeftijd. Krejcikova kwam als tiener achter het adres van Novotna en besloot onaangekondigd bij haar langs te gaan om haar te vragen om hulp. Novotna was onder de indruk van de brutale vraag en de ambities van het talent en besloot als haar coach aan de slag te gaan.(ANP)