VN: Ruim 350.000 mensen in Tigray lijden honger

Zeker 350.000 inwoners van de regio Tigray in het noorden van Ethiopië lijden honger. Dat melden de Verenigde Naties donderdagavond. In totaal kampen 5,5 miljoen mensen in de regio met voedseltekort, waarvan twee miljoen een acuut tekort aan voedsel hebben. De VN waarschuwen dat dit aantal zal toenemen als deze mensen niet snel toegang krijgen tot humanitaire hulp.

De VN doen melding van de noodsituatie op basis van een zogeheten IPC-analyse die donderdag is gepubliceerd. Bij zo’n analyse kijken onder anderen VN-agentschappen en NGO’s naar hoeveel voedsel er voor een bepaalde regio beschikbaar is. Op basis van een schaalverdeling worden vervolgens classificaties toegekend om de situatie in zo’n regio te duiden. De hoogte classificatie is IPC-5, oftewel catastrofaal. 350.000 mensen in Tigray vallen in deze categorie. Volgens de VN is het in de afgelopen tien jaar niet voorgekomen dat zoveel mensen uit één land in deze categorie belanden.

In Tigray zorgde een sprinkhanenplaag vorig jaar al voor voedselproblemen. Toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed in november het leger richting de regio stuurde om opstandige troepen van het regionale Tigray People’s Liberation Front (TPLF) te bestrijden barstte een gewelddadig conflict los waarbij de problemen voor de agrarische regio vergergerden. Duizenden burgers kwamen om bij het geweld en tienduizenden inwoners vluchtten naar buurland Soedan. Naar schatting twee miljoen mensen raakten ontheemd. Hoewel premier Abiy Ahmed zegt dat het leger de situatie onder controle heeft, blijven er gewapende groeperingen actief in het gebied.

Volgens de VN zijn met name de boerengemeenschappen in Tigray getroffen door het conflict. Zo zouden boerderijen, akkers en oogsten zijn vernietigd en is er veel vee omgekomen. Voedselprogramma’s van de VN en andere organisaties krijgen geen toegang tot het gebied, waar ook zaken als gezondheidszorg en schoon water schaars zijn. Eind mei legden de Verenigde Staten Ethiopië sancties op omdat er geen einde was gekomen aan het aanhoudende geweld.