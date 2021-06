Vermoedelijke schutter aangehouden voor doodschieten stagiair in Amsterdam

Op Curaçao is een 39-jarige verdachte aangehouden in verband met het per abuis doodschieten van een zeventienjarige stagiair in een buurtcentrum in Amsterdam. De man is dinsdag gearresteerd, de politie heeft het nieuws vrijdag bekendgemaakt. Mohammed Bouchiki was op 26 januari 2018 aan het werk toen hij onder vuur werd genomen door twee gewapende mannen.

De 39-jarige verdachte zou het schot hebben gelost waaraan het slachtoffer is overleden. De politie was al een tijd naar hem op zoek en kreeg hem in het vizier in zijn woonplaats op Curaçao. Op weg naar de supermarkt is hij door een arrestatieteam „overrompeld” en aangehouden. Volgens stadskrant Het Parool gaat het om Randall D., een „beruchte Amsterdamse crimineel”. Hij zou in verband worden gebracht met een reeks liquidaties.

Eerder werd in deze zaak de nu 28-jarige Emylio G. aangehouden. Hij is veroordeeld in een andere geweldszaak en zit daarvoor zestien jaar celstraf uit. Beide verdachten komen volgens Het Parool uit Amsterdam-Zuidoost en zijn bekend in het criminele milieu. Bouchiki werkte als stagiair in het buurthuis op het eiland Wittenburg, aan de oostelijke rand van het Amsterdamse stadscentrum. Die januaridag in 2018 drongen twee mannen met bivakmutsen het pand binnen en losten tien schoten. Bouchiki zou zijn aangezien voor een ander en per ongeluk zijn doodgeschoten. Twee andere aanwezigen, onder wie het beoogde doelwit, raakten gewond.

Lees ook: Vergismoorden in een zwijgwijk waar je niet met politie praat