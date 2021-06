Vakantie blijft nog reizen in de mist

Vakantie begint zijn betekenis te verliezen, schreef Times-columnist Hugo Rifkind in het lockdown-jaar 2020. Vakantie was: „Even weg van kantoor, de kinderen niet naar school, meer familytime. En nu: wil je echt meer van hetzelfde? Of misschien wil je veel eten en dronken worden? Alsof je dat in april, mei en juni al niet hebt gedaan. […] Vakantie? A holiday from what?”

Dat was toen. Nu gaat Europa langzaam van het slot en trekt het buitenland als nooit tevoren. Mondkapjesvrij en restaurantbezoek zijn de diepste wensen van de gemiddelde Nederlander, blijkt uit het maandelijkse corona-onderzoek van I&O Research voor de NOS. Met op drie: een buitenlandse vakantie. Voor jongeren tot 25 jaar staat dat verlangen zelfs helemaal bovenaan.

Maar gaan de Nederlanders ook echt? Als je Destination Insights mag geloven, een Google-dienst die belangstelling voor buitenlandse bestemmingen meet via opdrachten aan zijn zoekmachine, is voor Nederlanders deze zomer hun eigen land nog steeds de topbestemming. Met Spanje (code oranje; alleen noodzakelijke reizen) op afstand erna, vooral door een piek in het zoeken naar onderdak op en vluchten naar Ibiza (code geel).

Hoewel ook Duitsers, Belgen en Oostenrijkers in meerderheid in eigen land zomerbestemmingen zoeken, is daar de animo voor buitenlandse reizen, vooral naar Spanje, Italië en Griekenland, vele malen groter.

Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse staatssecretaris voor Toerisme, smeekte Nederland om weer vakantie te komen vieren in zijn land. „De mensen […] willen niets liever dan opnieuw Nederlands horen praten in dorpen en steden”, zei hij in NRC.

Googles ‘reismonitor’ voorspelt iets anders. Frankrijk scoort, met België en Turkije, slechts een fractie meer belangstelling dan een maand geleden. Nederlanders zoeken vooral accommodatie in hun eigen grote steden, Limburg en aan de Noordzeekust.

Wat ook kan: dat Nederlanders nog even afwachten tot de mist optrekt die nu over het Europese vakantielandschap hangt. Want hoeveel risico en rompslomp is die buitenlandse reis hun op dit ogenblik waard?

Een onderzoekje van de Amsterdamse tv-zender AT5 bevestigde zulke sentimenten: respondenten gaven merendeels aan de kat uit te boom te kijken. Sowieso had men weinig zin in reizen naar risicovolle gebieden. Een meerderheid wil pas als het kan „zonder maatregelen”.

Van de Nederlanders boven de achttien heeft immers nog maar circa de helft een eerste vaccinatie gekregen en ‘de prik’ is wat Europa werkelijk zal openen. Over een paar weken is de vaccinatiegraad vast gunstiger.

Dat is mogelijk ook het geval met de wirwar aan verplichtingen, beperkingen en uitzonderingen bij het reizen in Europa. Een greep: zo mag je zonder quarantaine naar Frankrijk (‘oranje’), zonder negatieve PCR-test, mits twee weken na een volledige vaccinatie en is het dringende advies om bij terugkeer in thuisquarantaine te gaan. Corsica (geel) is een uitzondering, maar wie van Corsica via de rest van Frankrijk reist, gevaccineerd of niet, moet weer wel een PCR-test.

Spanje, inclusief Balearen en Canarische eilanden, is een nog grotere lappendeken. Wie naar Duitsland (geel) of Oostenrijk (geel) reist moet zich van tevoren aanmelden en een negatieve PCR-test kunnen tonen. Gedoe en duur. Wie naar Engeland wil moet sowieso in quarantaine.

De kaart van Europa verschiet bovendien nogal eens van kleur: voor Britten werd Portugal deze week opeens oranje, Griekse eilanden knipperen wegens wisselende besmettingen tussen geel en oranje. De situatie wordt stabieler, en zelfs ‘groener’, nu de Europese Unie vrijdag heeft besloten de combinatie van aantallen besmettingen en het percentage positieve tests soepeler te wegen. Bovendien zal de regel ‘test noch quarantaine na volledige vaccinatie’ binnen de hele EU gaan gelden.

Dat neemt niet weg dat „de vakantie eigenlijk te vroeg [komt]” zoals een EU-diplomaat tegen NRC zei, gegeven de lage vaccinatiegraad en het gebrek aan eenduidige reisregels. De komst van een Europese Covid-reiscertificaat (‘vaccinpaspoort’), officieel per 1 juli, verandert daar weinig aan zolang landen zelf kunnen afwijken van de toegangsregels.

Of die pas – voor Nederlanders gekoppeld aan de CoronaCheck-app – op 1 juli werkt, is de vraag. Wie nog niet (volledig) is gevaccineerd zal zich nog steeds moeten laten testen.

Het ministerie van Infrastructuur doet een dringende oproep aan bedrijven die „op zeer korte termijn” een locatie voor zulke ‘vertrektests’ kunnen opzetten, zich kenbaar te maken. Maar als uiterste datum voor de koppeling van de testuitslagen aan de app geldt niet 1 maar 14 juli.