Tsitsipas plaatst zich als eerste Griek ooit voor finale Roland Garros

Stefanos Tsitsipas heeft zich verzekerd van een plek in de finale van Roland Garros. De 22-jarige Griek was vrijdag in de halve finale te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. Na vijf sets benutte hij op 5-3 zijn vijfde matchpoint: het werd 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Tsitsipas wordt de eerste Griekse grandslamfinalist ooit. Hij zal zondag uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen dertienvoudig titelhouder Rafael Nadal en Novak Djokovic, die vrijdagavond gespeeld wordt.

Na twee sterke sets viel het niveau van Tsitsipas, de mondiale nummer 5, vrijdag in de derde en vierde set terug. Hij begon meer fouten te maken en oogde ontevreden. Zverev nam langzaam maar zeker het initiatief over en ging beter serveren. De Duitse nummer 6 van de wereld kreeg in de eerste game van de beslissende set drie breakpoints op een rij, maar Tsitsipas werkte die een voor een weg. Dat gaf Tsitsipas vertrouwen en na een break op 2-1 liep hij uit. Na een lange game op 5-2, die hij uiteindelijk verloor, hield hij zijn zenuwen een game later in bedwang.

‘Belangrijkste overwinning uit mijn loopbaan’

Tsitsipas wist zich nooit eerder te plaatsen voor de eindstrijd op een grandslamtoernooi. Hij stond wel al drie keer in de halve eindstrijd. Vorig jaar haalde hij ook de laatste vier in Parijs; toen verloor hij in vijf sets van Djokovic. „Mijn gedachten gaan terug naar mijn roots, een klein plaatsje bij Athene in de buurt”, zei Tsitsipas na zijn zege in een interview op de baan. „Ik droomde er altijd van om op dit podium te kunnen spelen en dit had ik nooit gedacht. Dit is de belangrijkste overwinning uit mijn loopbaan.”

Eerder dit seizoen won de Griek al het masterstoernooi van Monte Carlo en was in aanloop naar Roland Garros ook de beste in Lyon. Ook is hij de nummer 1 op de wereldjaarranglijst, met 39 gewonnen wedstrijden sinds het begin van het seizoen.

Bij de vrouwen gaat de finale zaterdag tussen de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova en de Tsjechische Barbora Krejcikova. Voor beide speelsters is het de eerste grandslamfinale in hun carrière. Pavlioetsjenkova plaatste zich vrijdag dankzij een 7-5, 6-3 zege op de ongeplaatste Sloveense Tamara Zidansek. Krejcikova wist in een slopende driesetter af te rekenen met de Griekse Maria Sakkari: 7-5, 4-6, 9-7. (ANP)