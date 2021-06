‘Top ministerie loog tegen Kamer over compensatie-advies Toeslagenaffaire’

De topjurist van de Belastingdienst oordeelde in 2017 al dat de gedupeerden van de Toeslagenaffaire financiële compensatie moesten krijgen omdat het stopzetten van hun toeslagen onrechtvaardig was. De fiscus negeerde dat advies echter en het document verdween in een la. Topambtenaren van de dienst waren daarvan op de hoogte, maar verklaarden eind vorig jaar aan de Tweede Kamer dat ze het memo „op geen enkele manier kenden”. Dat melden Trouw en RTL Nieuws vrijdag op basis van eigen onderzoek. SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat een advocaat gaat beoordelen of de parlementaire ondervragingscommissie onjuist is geïnformeerd.

De fiscus wist volgens de twee media dus al jaren dat slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire, de kwestie die leidde tot de val het kabinet, onnodig hard zijn geraakt. Het advies hen te compenseren is afkomstig van de hoogte juriste op de afdeling Toeslagen. Het kwam pas weer boven water toen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt in oktober 2020 vragen stelde over de kwestie. Jaap Uijlenbroek en Manon Leijten, destijds topambtenaren op het ministerie van Financiën, stelden in hun antwoord niet op de hoogte te zijn geweest van het advies.

Volgens Trouw en RTL Nieuws klopt dat niet en is het memo in juni 2019 onderwerp van gesprek tijdens een crisisbespreking over de Toeslagenaffaire. Topambtenaar Uijlenbroek was bij dat gesprek aanwezig. Naar aanleiding van het memo zou de fiscus gesprekken hebben gevoerd met een advocaat van de gedupeerde ouders. Volgens het advies hebben ambtenaren „laakbaar” gehandeld bij de stopzetting van de toeslagen. Tegen de krant zegt Uijlenbroek over zijn ontkenning in de Tweede Kamer te hebben geantwoord „vanuit de herinnering” zoals hij die heeft. Hij weigert zijn verklaring in te trekken.

