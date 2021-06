Tientallen aanhoudingen wegens WhatsApp- en belastingfraude

De politie heeft afgelopen week een grote vangst gedaan op het gebied van WhatsApp- en belastingfraude. In een grootschalig onderzoek van de Rotterdamse politie zijn verspreid over het land 38 zogeheten geldezels aangehouden. Tientallen anderen heeft de politie op de radar, zij worden op een later moment gearresteerd. Om het grote aantal verdachten te kunnen onderbrengen, heeft de politie in Rotterdam een mobiel cellencomplex ingezet.

Een geldezel is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt aan oplichters. Criminelen benaderen mensen op straat of via sociale media om soms voor slechts 10 euro een bankrekening te openen en de inloggegevens daarvan aan hen door te geven. Slachtoffers van internetoplichting storten vervolgens geld op die nieuwe rekening. Hiermee blijft de identiteit van de oplichter onzichtbaar en maakt de geldezel zich schuldig aan witwassen.

Door zich te richten op deze ‘tussenpersonen’ hoopt de politie de hoofdverdachten van cyberfraude op het spoor te komen. In het huidige onderzoek zijn in totaal 133 geldezels in beeld. De verdachten die afgelopen week niet zijn aangehouden, worden alsnog gearresteerd of de politie komt bij hen langs voor een gesprek. Allen worden ze verdacht van witwassen en oplichting. De slachtoffers zijn hierbij grote bedragen kwijtgeraakt, bij elkaar opgeteld gaat het om zo’n 300.000 euro.

Geldezels denken volgens de politie vaak dat hun handelen niet strafbaar is en dat ze in plaats daarvan „iemand een dienst verlenen”. Een rekeninghouder wordt echter strafrechtelijk vervolgd als blijkt dat die rekening is gebruikt om crimineel geld door te sluizen.