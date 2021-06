Suriname heeft binnenkort genoeg vaccins, maar komen mensen hun prik wel halen?

Met de 90.000 doses die woensdag in Suriname zijn aangekomen vanuit Nederland, kan het land weer volop vaccineren. De afgelopen dagen was er een tekort aan vaccins. Eind van de maand verwacht Suriname nog meer doses, als er circa 700.000 vaccins uit Nederland worden geleverd. President Chan Santokhi riep woensdagavond tijdens een persconferentie de mensen op om massaal naar de vaccinatiepunten te gaan. „We kunnen nu weer Surinamers vaccineren. Als in de komende twee maanden 50 procent van de bevolking zich laat vaccineren kan er veel meer vrijheid komen”, beloofde hij. Het land kent strenge coronamaatregelen: er geldt een avondklok, en scholen en winkels zijn dicht. Alleen supermarkten, bakkers en slagers openen op maandag, woensdag en vrijdag hun deuren, voor maximaal één klant per gezin.

In Suriname heerst code paars: de coronasituatie is onbeheersbaar en de ziekenhuizen zijn overvol. Weken geleden riepen zorgmedewerkers in Suriname al code zwart uit. Tientallen Nederlandse artsen zijn inmiddels ingevlogen om te helpen, en om het Surinaamse zorgpersoneel dat al sinds vorig jaar non-stop en keihard werkt, wat te ontlasten. De afgelopen negen dagen overleden meer dan zeventig mensen en dagelijks worden er rond de driehonderd besmettingen vastgesteld. Voor een land met nog geen 600.000 inwoners zijn dit hoge getallen.

Hoewel steeds meer Surinamers zich laten vaccineren en er het afgelopen weekend lange rijen stonden voor de vaccinatiepunten, is een grote groep Surinamers ook argwanend. Ze vertrouwen meer op de zogeheten oso dresi: natuurlijke huis-tuin-en-keukenmiddeltjes van planten en kruiden.

Tweehonderd liter per dag

Natuurgenezer Germain May ontwikkelde het zogenoemde super fever medicine. Een mengsel van diverse planten en een zeldzame citrusvrucht. Het helpt het immuunsysteem versterken, legt hij telefonisch uit. „Het is een soort booster om je lichaam te versterken. Er komen hier mensen met klachten en ze voelen zich na het drinken van mijn drankje stukken beter. Ik verkoop soms wel tweehonderd liter per dag.”

Volgens May worden natuurgenezers zoals hij tegengewerkt door de regering, omdat die vreest dat mensen liever oso dresi nemen dan een vaccin. „Tijdens de eerste en tweede golf deelde ik gratis flesjes met super fever medicine uit. Laatst wilde ik dat weer doen, maar toen kwam de politie langs om me tegen te houden’’, zegt May.

De winkel van natuurgenezer May. Op sommige dagen verkoopt hij naar eigen zeggen tot wel 200 liter van zijn kruidendrank. Foto Jurgen Lachman

Hoewel hij zelf niet staat te springen om zich te vaccineren („laat mij maar de laatste zijn”), vindt hij zichzelf geen antivaxxer. „We hebben de vaccins tegen andere ziektes, zoals onze kinderziektes toch ook overleefd? Ik geloof alleen veel meer in een samenwerking tussen de natuurgenezers en reguliere zorg, het kan naast elkaar bestaan. Maar nu worden wij, natuurgenezers tegengewerkt.”

Recent deed minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid een dringende oproep aan onder anderen invloedrijke kerkleiders om geen „schadelijke en onjuiste informatie naar de samenleving te brengen”. Hij doelde vooral op uitlatingen van de populaire voorganger Steve Meye van de grote Volle Evangelie-kerk. Meye vindt dat vaccineren, waarbij mensen volgens hem als ‘proefkonijnen' worden gebruikt, haaks staat op het geloof. „Moge God ons in dit land besparen van de negatieve effecten, het onheil en bijwerkingen van dit uitprobeersel”, luidt de mantra van de invloedrijke geestelijke, verspreid via diverse media.

Ander prominente vaccinsceptici zijn de invloedrijke voedseltechnoloog Ricky Stutgard (die waarschuwt dat mondkapjes gevaarlijk zouden zijn) en natuurgenezer Richard Cullimore (die een kruidenthee tegen corona promoot). Ramadhin maande al dat zij moeten ophouden met het verspreiden van „misleidende informatie”. Over Meye heeft de zorgminister al een melding gedaan bij de procureur-generaal. Ook dreigt Ramadhin met het inroepen van de Burgerlijke Uitzonderingstoestand, die de overheid toestaat om maatregelen te treffen tegen mensen die schadelijke informatie verspreiden rondom corona.

Nederland ‘dumpt’ AstraZeneca

Ook sommige politici zaaien openlijk twijfel over vaccinaties. Zo stelde woordvoerder Ricardo Panka van oppositiepartij NDP tijdens een persconferentie dat hij niet gevaccineerd is. „Je wilt toch weten, wat laat je wel en niet toe in je lichaam.” En oud-vicepresident Adhin, van de vorige regering-Bouterse, gaf aan dat hij geen vertrouwen heeft in AstraZeneca. „Je hoort dat het is afgekeurd in Europa en dan wil je dat ik dat in mijn lichaam spuit?” Tijdens de bijeenkomst verklaarde Adhin dat hij zelf wel verschillende medicinale middelen gebruikt.

Op sociale media klinkt tevens de kritiek dat oud-kolonisator Nederland overtollige doses AstraZeneca zou ‘dumpen’ in Suriname, terwijl het de meer betrouwbaar geachte mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) voor zichzelf houdt.

Meer dan de helft van de zending van 90.000 doses die woensdag vanuit Nederland aankwamen, zou in eerste instantie uit Moderna-vaccin bestaan, zo was de bedoeling. Maar uiteindelijk is toch besloten om alleen AstraZeneca naar Suriname te sturen. Dat vaccin kan makkelijker bewaard worden op koelkasttemperatuur en daarom logistiek praktischer zijn voor Suriname. Wel komen er deze week nog 25.000 doses Janssen-vaccin aan in Suriname. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken zijn die geschonken door de VS.

Bijna iedere Surinamer kent wel iemand die is overleden aan Covid-19. Mensen zijn inmiddels angstiger voor het virus dan voor het vaccin Amar Ramadhin minister van Volksgezondheid

Om Surinamers de komende weken toch massaal naar de prikstraat te bewegen, wijst zorgminister Ramadhin op de successen zoals op eiland Curaçao, op zo’n twee uur vliegen van Suriname. Daar lagen twee maanden geleden de ziekenhuizen nog vol met Covid-patiënten, maar is na een grootschalige prikcampagne de situatie verbeterd. Vorige week kon er zelfs de avondklok worden afgeschaft. „We kunnen hier uit komen door massaal te vaccineren”, aldus de minister. „Bijna iedere Surinamer kent wel iemand die is overleden aan Covid-19. Mensen zijn inmiddels angstiger voor het virus dan voor het vaccin.”