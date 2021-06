Taskforce cultuur stelt: ‘Steun ook voor vierde kwartaal nodig’

De culturele en creatieve sector zal dit jaar door de coronapandemie 2,7 miljard euro aan publieksinkomsten mislopen. De grootste schade is geleden in de eerste helft van 2021, toen vrijwel alles gesloten was, maar ook in de tweede helft zal de sector 787 miljoen euro minder publieksinkomsten hebben – zelfs rekening houdend met heropening in september. Dat heeft de Taskforce culturele en creatieve sector berekend, vooruitlopend op het kamerdebat ‘Cultuur en corona’ maandag, waar de financiële steun aan de sector besproken wordt.

Eerder deze week liet demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) weten de financiële steun aan de sector te willen verlengen naar het derde kwartaal van dit jaar. Daarvoor is 147 miljoen euro beschikbaar, in aanvulling op de 414 miljoen euro voor de eerste twee kwartalen.

De Taskforce hoopt dat de Tweede Kamer niet alleen deze steun goedkeurt, maar daarnaast ook voor het vierde kwartaal geld beschikbaar maakt. „Het zal tijd en extra investeringen kosten, om het inkomstenniveau van voor de crisis te kunnen bereiken”, schrijft Jan Zoet namens de Taskforce aan de Kamer. Bij gedeeltelijke of volledige heropening zal de sector niet direct kostendekkend kunnen werken.

De Kamer moet er ook op toezien dat de generieke steun evenwichtiger wordt verdeeld, omdat makers, flexwerkers en zzp’ers verhoudingsgewijs weinig van deze middelen krijgen. Daarnaast wil de Taskforce extra maatregelen voor niet-gesubsidieerde kunstenaars, makers, theaters en (pop)podia.