‘Regering Trump verzocht Apple data vrij te geven van Democraten’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onder het presidentschap van Donald Trump Apple gedagvaard in de hoop informatie los te weken over Democratische politici, hun medewerkers en familie. Dat ging bijvoorbeeld over de Democraat Adam Schiff, de huidige voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden en in Trumps termijn een vooraanstaand commissielid. Dat meldt The New York Times donderdagavond (lokale tijd) op basis van anonieme bronnen. De Amerikaanse krant schrijft dat Trump op die manier probeerde te achterhalen wie de bronnen waren die naar de pers hadden gelekt.

Zo wilde het ministerie van Justitie weten via wie er berichten in de media verschenen over banden tussen Trumps medewerkers en Rusland. In het onderzoek naar de lekken zou het ministerie zich hebben gericht op de inlichtingencommissie. Volgens de krant zouden van zeker twaalf mensen, gelieerd aan de commissie, dossiers zijn opgevraagd bij Apple. Het technologiebedrijf zou vervolgens metadata en accountgegevens hebben overhandigd, maar geen foto’s of e-mails hebben doorgegeven.

Betrokkenen ingelicht

Op basis van die vrijgegeven data bleek geen bewijs voor een lek naar journalisten. Volgens The New York Times kreeg Apple een zwijgplicht opgelegd, die dit jaar is verlopen. De betrokken volksvertegenwoordigers zouden deze maand door het technologiebedrijf zijn geïnformeerd over de gang van zaken. Vooraanstaand Democraat Schiff en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi pleiten voor aanvullend onderzoek naar de zaak.

Via Twitter reageert Schiff op de zaak, zonder daarbij te vermelden dat hij zelf onderwerp van het onderzoek was. Volgens de Democraat eiste Trump „herhaaldelijk” dat het ministerie van Justitie achter zijn „politieke vijanden aanging”. Het onderzoek is een „nieuw voorbeeld van hoe Trump de democratie in gevaar heeft gebracht”, aldus Schiff.

Het is niet de eerste keer dat naar buiten komt dat Trump tijdens zijn presidentschap perscontacten van andere politici probeerde te verifiëren. Eerder deze maand bleek dat zijn ministerie van Justitie telefoongegevens van verslaggevers van The New York Times heeft afgetapt. In totaal zou het ministerie vier maanden lang gegevens in het geheim hebben afgetapt in verband met de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, toen Trump werd verkozen.