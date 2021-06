Pulitzer naar Minneapolis Star Tribune voor verslag dood George Floyd

The Minneapolis Star Tribune heeft een Pulitzerprijs gewonnen voor zijn verslaggeving over de moord op George Floyd en de nasleep daarvan. Dat heeft de organisatie achter de prestigieuze Amerikaanse prijzen vrijdag bekendgemaakt in een livestream. De lokale krant kreeg de prijs in de categorie breaking news. Floyd, een zwarte Amerikaan, stierf in mei 2020 in Minneapolis nadat een witte politieagent minutenlang op zijn nek had geknield. Zijn dood leidde tot wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld.

Niet alleen The Minneapolis Star Tribune werd geëerd voor de verslaggeving over de dood van Floyd. De tiener die filmde hoe Floyd om het leven kwam, heeft vrijdag een speciale vermelding ontvangen van de jury. De destijds zeventienjarige Darnella Frazier legde met haar mobiele telefoon vast hoe politieagent Derek Chauvin op Floyds nek knielde, terwijl Floyd de inmiddels iconische woorden I can’t breath uitte. Dat filmpje ging de wereld over en gold als belangrijk stuk bewijs in de rechtszaak tegen Chauvin.

Racisme, ongelijkheid en politie(geweld) waren sowieso thema’s die de prijsuitreiking domineerden. Zo wonnen fotografen van The Associated Press een Pulitzer met foto’s van een van de demonstraties tegen politiegeweld en ging een journalist van The Los Angeles Times naar huis met een prijs voor zijn verhaal over ongelijkheid in het Amerikaanse gevangenissysteem. Hardlooptijdschrift Runner’s World won een prijs met een artikel over de zwarte Amerikaan Ahmaud Arbery die werd doodgeschoten tijdens het hardlopen en persbureau Reuters ontving een prijs met een online productie over politiegeweld.

In totaal zijn in 22 categorieën Pulitzers uitgereikt. Andere prijzen gingen naar The New York Times voor de verslaggeving van de krant over de coronapandemie en The Boston Globe voor een reeks onderzoeksartikelen over de gebrekkige manier waarop lokale autoriteiten omgaan met onveilige verkeerssituaties.