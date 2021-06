NRC-journalisten winnen journalistieke prijs De Loep met coronaverslag

NRC-journalisten Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse hebben vrijdagavond de journalistieke prijs De Loep gewonnen met hun reconstructie van de corona-uitbraak in Nederland, getiteld Hoe Nederland de controle over het coronavirus verloor. Het duo won in de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek. Eerder wonnen Stokmans en Lievisse Adriaanse met deze productie een Tegel voor het beste achtergrondverhaal.

Lievisse Adriaanse en Stokmans schreven een uitgebreid verslag over het verloop van de eerste maanden van de coronapandemie in Nederland, waarin de politiek het gevaar onderschatte en de zorg onvoorbereid bleek. Andere genomineerde verhalen gingen over de cocaïnemaffia in de Antwerpse haven (van de Belgische krant De Tijd) en de gevolgen van het stikstofprobleem voor de Nederlandse veehouderij (van platform Investico). Adrian Estrada en Felix Voogt, de auteurs van het Investico-onderzoek, wonnen wel de ASN-aanmoedigingsprijs.

De Loep wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Andere producties die dit jaar in de prijzen vielen, waren het boek De ontdekking van Urk van de Belg Matthias Declerq en een reconstructie van de Volkskrant-journalisten Huib Modderkolk en Tom Kreling over hoe Rusland middels hacks, diefstal en manipulatie het MH17-onderzoek probeerde te dwarsbomen.