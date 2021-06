Moslimgemeenschap maakt bezwaar tegen film over aanslag Christchurch

Leden van de moslimgemeenschap in Nieuw-Zeeland maken bezwaar tegen de timing en insteek van een nieuwe film over de aanslag op twee moskeeën in de stad Christchurch. Er vielen bij de aanslag in 2019 51 doden. De film draagt de voorlopige titel They Are Us, naar de kernzin in de toespraak die Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gaf direct na de schietpartijen. Haar reactie op het geweld, die destijds wereldwijd veel waardering kreeg, wordt de belangrijkste verhaallijn in de film. Met die insteek gaat de film voorbij aan de slachtoffers van de aanslag, schrijft journalist Mohamed Hassan in een opiniestuk voor radio-omroep RNZ. „Het doet pijn om niet meer dan een decorstuk te zijn.”

De bedenker van de film, de Nieuw-Zeelandse scenarioschrijver en regisseur Andrew Niccol, noemt het een „inspirerend verhaal”, niet over de aanslag zelf, maar over hoe „een ongekende daad van haat overwonnen werd door een uitstorting van liefde en steun”. Dat vertelt hij aan The Hollywood Reporter. Dat vindt ook het productiebedrijf dat de film gaat verkopen. Die opvatting schiet bij Hassan in het verkeerde keelgat: „Dit is geen inspirerend verhaal. Het is een tragedie, die moet gaan over de moslimslachtoffers en hun families. Niemand anders.”

De hashtag #TheyAreUsShutDown stond bovenaan de Trending-lijst op Twitter. De New Zealand National Islamic Youth Association is een petitie tegen de film begonnen die in de afgelopen zes uur door zevenduizend mensen ondertekend werd. „Het is niet passend voor Niccol, iemand die geen racisme of islamofobie ervaren heeft, te verdienen aan een verhaal dat niet aan hem is te vertellen”, stelt de jeugdorganisatie. In een verklaring heeft Jacinda Ardern laten weten niet aan het They Are Us-project verbonden te zijn.

Ardern beloofde vrijwel direct na de aanslagen door de white supremacist Brenton Tarrant dat de wapenwetgeving zou worden aangescherpt. Haar optredens werden gekenmerkt door empathie, vonden veel politiek analisten. Wereldwijd sprak zij zich ook uit tegen online extremisme. De dader, de Australiër Tarrant, zond via internet live zijn aanslag uit. Hij bekende vorig jaar schuld en kreeg levenslang.