Mogelijk derde bank vervolgd wegens gebrekkige witwascontroles

Mogelijk wordt na ING en ABN Amro nog een bank in Nederland vervolgd voor het gebrekkig controleren van witwassen. De Telegraaf meldt vrijdag op basis van informatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en een Kamerbrief van demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend naar aanleiding van signalen over matige witwascontroles.

Om welke bank het gaat, is niet bekendgemaakt. Rabobank is naast ING en ABN Amro een van de drie grootste banken van Nederland, gevolgd door de kleinere Volksbank. Volgens De Telegraaf kan het echter ook gaan om een buitenlandse bank met een vergunning in Nederland. Het is onduidelijk in welk stadium het strafrechtelijk onderzoek zich bevindt en wanneer meer bekend wordt over eventuele gevolgen. De zaken tegen ING en ABN Amro eindigden met schikkingen waarbij de banken honderden miljoenen euro’s moesten betalen.

Sinds de schikking met ING in september 2018 legde DNB tien „formele handhavende maatregelen” op aan banken die hun witwascontroles niet op orde hadden. Volgens Hoekstra en DNB is de bewustwording in de bankensector de afgelopen jaren wel gegroeid. „De sector heeft stevig ingezet op extra mensen en middelen om deze rol beter in te vullen”, aldus Hoekstra in zijn brief aan de Tweede Kamer.

