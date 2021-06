Marengo-proces: Nabil B. blijft zwijgen in rechtbank

Kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. blijft vrijdagochtend zwijgen bij de hervatting in de rechtbank in Amsterdam. De advocaten van Nabil B. hebben laten weten dat hij de overeenkomst met justitie nog altijd staakt, wat eerder voor irritatie zorgde in de rechtbank. De relatie tussen justitie en de kroongetuige is zeer gespannen. Nabil B. heeft zich tot nu in het Marengo-proces beroepen op zijn zwijgrecht, wat juist voor een kroongetuige - die immers een deal sluit met het OM - een opvallende keuze is.

Donderdag al verzuchtte de rechter tijdens de zitting: „Het is een beetje een onemanshow hier.” Zij stelde vast dat de bespreking van de afzonderlijke zaakdossiers in het proces steevast „eenrichtingsverkeer” is, zo citeert persbureau ANP.

Volgens zijn advocaten schortte B. zijn medewerking op omdat hij ontevreden is over de beveiliging van zijn vriendin en gezin. Vrijdag stelde advocaat Onno de Jong dat hij niet in het openbaar wilde uitweiden over de redenen voor de opschorting, omdat het dan zou gaan over de persoonlijke omstandigheden van zijn cliënt. Er zouden ook medische omstandigheden een rol spelen, waarover de advocaat niet in de openbaarheid wil treden. De rechtbank is in beraad over het verzoek B.’s beweegredenen achter gesloten deuren, zonder pers en ook zonder de advocaten van andere verdachten, te bespreken.

Onderwerp van de zittingsdag vrijdag is de moord op Hakim Changachi, die in 2017 in Utrecht werd doodgeschoten. Changachi was niet het eigenlijke doelwit, maar een buurman in dezelfde flat. Justitie verdenkt Nabil B., die in het gehele proces als kroongetuige geldt, in deze zaak van betrokkenheid bij deze vergismoord. B. zit nu dus als verdachte in de beveiligde rechtbank. Hoofdverdachte van het Marengo-proces Ridouan Taghi zou opdracht hebben gegeven tot de moord; Nabil B. zou daarover hebben gesproken met de familie van de met hem bevriende Changachi. Die openheid zou hem uiteindelijk als kroongetuige in de armen van het Openbaar Ministerie hebben gedreven.