A.L. Snijders was een meester van het zeer korte verhaal. Maar de filosoof Martin Heidegger kon het nog compacter. Toen hem werd gevraagd iets over het leven van Aristoteles te vertellen, zei hij: „Aristoteles werd geboren, werkte en stierf.”

