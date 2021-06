Is dit nou gekte? Kijk naar de brievenbus achter de vrouw op de scootmobiel, in de Haagse Marktweg. Zou een gek een uitsparing uit het oranje bouwzeil knippen? Op maat?

De postbode moet wel zijn werk kunnen doen, vinden ze in de Marktweg. Blijf maar komen, bedrijf en staat, met uw reclamefolders en blauwe enveloppen, wij maken het leuk én makkelijk!

Dit is carnaval binnen de lijntjes. Koorts op commando. Zoals Schiermonnikoog bij verkiezingen altijd als eerste zijn stemmen wil tellen, zo ijvert de Marktweg in Den Haag voor de ereprijs ‘Mooiste Oranjestraat van Nederland’. Er kwamen steigers en een hoogwerker aan te pas. Vaklui.

De fotograaf, Merlin Daleman, rijdt voor zijn werk altijd kriskras door Nederland, woonwijk in, woonwijk uit, en hem valt juist op hoe káál en oranjeloos veel straten nog zijn. Wat we hier zien zijn hotspots: Rotterdam, Oss, Amsterdam-Noord, de Sterrenwijk in Utrecht, de Marktweg.

De oranje sier in deze straten is conjunctuur-ongevoelig. Pandemie-ongevoelig ook: als corona dodelijk was als de pest, zou men hier overgaan tot het dragen van oranje besnavelde pestdoktermaskers.

Bovenal zijn straten als deze prestatie-ongevoelig. Al jaren zijn de bewoners vormvaster dan de mannen van het Nederlands elftal. Ook op het EK van 2012, toen Wesley Sneijder tussen drie kansloze verliespotten door zei te snakken naar een „wijntje”, was het oranje in deze straten wél volmaakt. Kwalificatie voor EK of WK is eigenlijk genoeg, maar zelfs dát boksten de voetballers de laatste jaren niet voor elkaar. Ook op dit eindtoernooi lijken de kansen op succes klein. Maar dat deert niet. Al verliezen ze kansloos, ze verliezen kansloos op een EK.

Dus nee, we zien hier juist géén gekte of koorts. We zien het tegenovergestelde. Een koel berekende claim op burgerlijk vertier.