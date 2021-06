Ierse schrijfster van De Zeven Zussen Lucinda Riley (55) overleden

De succesvolle Ierse schrijfster Lucinda Riley is vrijdagochtend op 55-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Riley is onder meer bekend van de bestsellerreeks De Zeven Zussen. Alleen in Nederland en België zijn uit deze serie ruim drie miljoen boeken verkocht.

In een verklaring is te lezen dat Riley vrijdagochtend „in alle rust” is overleden in de nabijheid van haar familie, „die zo belangrijk voor haar was”. Haar dood komt volgens de familie voor velen onverwacht omdat de meeste mensen niet wisten dat Riley al vier jaar ziek was. In die tijd schreef ze vijf boeken, waaronder het zevende deel van De Zeven Zussen. „Door de pijn en vreugde van deze reis heb ik de belangrijkste les van het leven geleerd”, citeert Rileys familie haar. „The moment is all we have.”

Sander Knol, eigenaar van Xander Uitgevers die De Zeven Zussen in Nederland uitbracht, schrijft dankbaar te zijn voor de hechte band die hij met de schrijfster had en roemt haar „geweldige verbeeldingskracht en scherpe inzicht in de menselijke ziel”. „Het is vanwege dat unieke talent dat ze met de Zeven zussen-serie uitgroeide tot de meest succesvolle auteur van deze eeuw, met wereldwijd maar vooral ook in Nederland en Vlaanderen miljoenen liefhebbers”, aldus Knol. Riley laat een echtgenoot en vier kinderen achter.

