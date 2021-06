Hoekstra: kritiek Omtzigt niet van invloed op formatie

CDA-leider Wopke Hoekstra stelt dat zijn partij „evident in een lastige fase” zit, nadat donderdagavond een interne notitie uitlekte waarin Kamerlid Pieter Omtzigt een vernietigend oordeel velt over het CDA. „Wat daar in staat is heel vervelend. Ik snap dat het vragen oproept, maar we gaan dit eerst intern bespreken”, aldus Hoekstra.

Hoekstra zegt dat de kritiek van Omtzigt geen invloed heeft op een eventuele deelname van het CDA aan een nieuw kabinet. „We gaan gewoon door met de verkennende gesprekken. Daar is wat mij betreft niks veranderd.” Hij kondigde aan de onrust in zijn partij te lenigen. „Ook dit gaan we oplossen.”

Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie en bijzonder adviseur van het CDA-partijbestuur, zei persoonlijk met Omtzigt te hebben gesproken. „Net als de partijvoorzitter en onze leider Hoekstra.” Het Kamerlid zit overwerkt thuis en keert de komende maanden niet terug naar het parlement. Volgens Bijleveld gaat het „niet goed” met het Kamerlid en moet hij aansterken. „Laten we hopen dat hij rust kan pakken.”

Sponsorgeld

Omtzigt schreef in de notitie dat drie geldschieters, die samen bijna een miljoen doneerden voor de verkiezingscampagne, een „belang” hadden. Daarmee wekte hij de suggestie dat ze invloed hadden op het programma van de partij. Hoekstra weerspreekt dat: „Er is maar één groep die gaat over het CDA en dat zijn de leden. Er is geen sprake van invloed van sponsoren.”

Ook suggereerde Omtzigt in zijn notitie dat het CDA met de donaties niet volgens de regels handelde, omdat deze niet waren aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) legde uit dat partijen schenkingen drie weken voor de verkiezingen moeten melden bij het ministerie, die de donaties vervolgens openbaart. Als schenkingen na de laatste 21 dagen voor de verkiezingen binnenkomen, moeten partijen die melden in „een volgend jaarverslag”.

Interim CDA-voorzitter Marnix van Rij liet vrijdagochtend weten dat de partij de donaties ook op die manier zal publiceren. Ook Bijleveld stelt dat „alles keurig is gemeld” bij het ministerie. „Alles wat je niet vooraf kunt melden, gebeurt achteraf. Dat is allemaal keurig, wettelijk verlopen.”

Lees ook: CDA en formatie in zwaar weer door notitie Omtzigt