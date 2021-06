Hoe het Vrijheidsbeeld van woeste, halfnaakte vrouw veranderde in een keurige witte dame

Een tafeltje reserveren bij een restaurant of een middag zorgeloos winkelen: met de wegvallende coronamaatregelen krijgen we steeds meer vrijheid terug. Maar wat bedoelen we eigenlijk, als we het over vrijheid hebben? In deze aflevering van Tussen de regels gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met boekenredacteur Rosan Hollak en politiek filosoof Menno Hurenkamp. Ze bespreken mooie en indrukwekkende twee boeken: het Vrijheid van de Vlaamse Annelien de Dijn en Freedom van Tyler Stovall - beide werken werden door NRC met vier ballen beoordeeld.

Van Plato tot Rousseau en de opkomst van nazisme: in deze aflevering komt het allemaal voorbij. Wat zegt het dat het Vrijheidsbeeld - een kado van Frankrijk aan de VS - uiteindelijk werd afgeleverd als keurige dame? Waarom is Mark Rutte zo gek op schrijver Thomas Mann? En waarom is vrijheid vooral iets voor witte mensen?