Het strijdtoneel van de macht ligt nu een oceaan verderop

Nadat alle voorraden – van beans tot bullets – door heftrucks aan boord gebracht waren, moest ze wachten op hoogwater. Toen de trossen werden gelost was het al bijna avond. Majestueus schoof de HMS Queen Elizabeth op zaterdag 22 mei in de schemering langs de kade van Portsmouth naar zee.

Het nieuwe Britse vliegdekschip is de komende zeven maanden het hart van een vlootverband van negen schepen, met achttien hypermoderne F35B- gevechtsvliegtuigen en 3.700 man personeel van drie verschillende strijdkrachten. Het is een Britse operatie met Amerikaanse en Nederlandse assistentie. De torpedojager USS The Sullivans en het fregat Zr. Ms. Evertsen zullen de Queen Elizabeth op haar maidentrip beschermen.

De vloot vaart heen en weer naar Japan, doet onderweg veertig landen aan en er staan tientallen oefeningen op het programma, onder andere met de marine van India. Het gevoeligste deel van de reis komt als de route dwars door de Zuid-Chinese Zee voert, waar China zich steeds agressiever opstelt.

China schendt er talloze keren per jaar de territoriale wateren van andere landen in het gebied. China spuit er atollen op die een militaire functie krijgen en door de Amerikaanse marine als onzinkbare vliegdekschepen worden aangeduid. Rusland stuurde in 2014 onverwacht militairen zonder insignes naar Oost-Oekraïne, de little green men, in Aziatische wateren duiken al enige tijd blauwe vissersboten op met aan boord naar verluidt leden van een Chinese militie, de little blue men.

India, China, Japan: de zeereis is het symbool van een geopolitieke verschuiving. Het politieke zwaartepunt van de wereld bevindt zich niet meer rond de Atlantische Oceaan, die de VS, Canada en West-Europa samenbond in een confrontatie met de Sovjet-Unie. Het nieuwe politieke zwaartepunt bevindt zich in de Indische en de Stille Oceaan.





Van India tot Polynesië

Sprak men vroeger over ‘de Oost’, nu spreekt men over de ‘Indo-Pacific’, een Amerikaanse term die doelt op het immense gebied van India tot de eilandengroep Frans Polynesië in de Stille Oceaan – wateren die westerse en Aziatische democratieën samenbrengen in een machtsstrijd met Xi Jinpings China.

In amper een jaar tijd is ‘Indo-Pacific’ uitgegroeid tot modewoord in de wandelgangen van de macht. In Washington, maar ook in Londen, Parijs, Berlijn en Brussel. Ook Nederland heeft sinds een paar maanden een Indo-Pacific-leidraad.

In de Indo-Pacific, luidt kort gezegd de redenering, moet de westerse welvaart in de toekomst veiliggesteld worden. In de Indo-Pacific moeten bovendien westerse waarden worden verdedigd.

Het is dé economische groeiregio van de wereld, maar ook de militaire uitgaven lopen er snel op. In 2009 was het gebied goed voor 20 procent van de mondiale militaire uitgaven. Inmiddels is dat 28 procent en het stijgt nog steeds.

In de Indo-Pacific komen China en de VS elkaar tegen. De grootmachten halen er banden aan met oude bondgenoten, en proberen nieuwe vriendschappen te sluiten, op zoek naar politiek gewicht en economisch gewin.

Ook de strijdkrachten van de grootmachten ontmoeten elkaar er. De Chinese marine is in twee decennia verviervoudigd en actief in wateren dicht bij huis. De VS hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een deel van hun vloot in de regio, met militaire bases in Zuid-Korea, Japan en het Amerikaanse eiland Guam ten oosten van de Filippijnen. Terwijl China doet alsof het de Zuid-Chinese Zee bezit, vaart de VS er patrouilles om te onderstrepen dat vrije doorvaart en de afbakening van territoriale wateren per VN-verdrag zijn geregeld. Daarom vaart ook het westerse vlootverband met de HMS Queen Elizabeth door die wateren. Tegelijk lopen de spanningen over Taiwan op, waarvan Beijing vindt dat het eigenlijk bij China hoort.





Stabiliteit onder druk

„Het project Indo-Pacific”, zegt onderzoeker Cleo Paskal van Chatham House in Londen, „is in essentie de poging een antwoord te formuleren op een clear and present danger: de macht van China.”

Een steeds assertiever en agressiever China zet de stabiliteit in de regio onder druk, schetst Maaike Okano-Heijmans, Azië-expert van Instituut Clingendael. Militaire spanningen in de Zuid-Chinese Zee en het almaar oplopende conflict over Taiwan zijn een bedreiging voor de veiligheid én voor de maritieme routes waar ook Nederland van afhankelijk is.

China bedreigt ook de cyberveiligheid. Het doet alsof data aan de staat toebehoren, niet aan het individu, en zet nieuwe technologie als gezichtsherkenning onder het mom van bewaking van de samenleving.

Westerse staten wenden vrijwel gelijktijdig de steven naar het oosten en zoeken toenadering tot de landen in de regio. Als je China als een dreiging ziet, worden India en Japan bijna vanzelf belangrijker.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 bleek dat de Amerikaanse kiezer rijp was voor een hardere anti-Chinese koers. Amerikanen constateerden dat producten in warenhuizen steeds vaker uit China kwamen, terwijl de eigen industrie teloorging. Donald Trump snoof dat sentiment op en maakte van China een campagne-item. Sindsdien staat de Chinese dreiging bovenaan de westerse agenda.

Onder Trump werd ook de gangbare term voor de regio, Asia-Pacific, vervangen door Indo-Pacific. Dat is meer dan een woordenspel. Met Indo-Pacific ligt de nadruk sterker op de maritieme belangen én op een grotere rol voor India in de poging tegenwicht aan China te bieden. Landen die, zoals Nederland, de term overnemen, zien de regio als contragewicht voor China.