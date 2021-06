Peter: „Om kwart voor zeven ga ik naar beneden om het versgebakken brood uit de broodmachine te halen.”

José: „Dat is Peters hobby. Hij heeft voor zijn verjaardag een broodbakmachine gekregen.”

Peter: „Ik zorg ervoor dat de ontbijttafel gedekt is. Dan ga ik rustig mijn krantje zitten lezen en schuift intussen José of een van de dochters aan.”

In het kort Peter Fekkes is mede-oprichter van ImPower (samentrekking van I Empower en I am Power), een bedrijf met een sociale missie dat sinds 2018 langdurig werklozen met behulp van ervaringsdeskundige coaches begeleidt naar werk. Hij woont samen met zijn vrouw José en hun twee dochters in Barsingerhorn (Noord-Holland). José Fekkes studeerde sociaal-pedagogische hulpverlening en deed een opleiding tot paardencoach. Ze werkt twee dagen per week als teamcoach in het bedrijf van Peter en is daarnaast zelfstandig paardencoach. Ze zijn getrouwd en hebben twee dochters, Marinka (13) en Sara (15.) Ze verdienen samen ongeveer twee keer modaal.

José: „Ik verzorg na het ontbijt eerst de paarden, daar ben ik drie keer per dag anderhalf uur mee bezig. Daarnaast hebben we nog vier hectare grond, dus dat vergt ook veel onderhoud.”

Peter: „Rond acht uur ga ik hier weg om alles klaar te zetten in mijn studiootje voor de trainingen die ik nu online geef. Er is bij ons geen scheiding tussen werk en privé. De oude koeienstal bij onze boerderij is nu trainingsruimte met slaapvertrekken. Wij leiden voormalig werklozen op, die bij ons aan de slag gaan als peer coaches. In hun eigen netwerk gaan ze na wie ze kunnen ondersteunen en naar werk begeleiden. Ze worden eigenlijk opgeleid tot jobcoach. Bedrijven die vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid meedoen aan ons programma, zoals Vattenfall en Philips, betalen in dit jaar hun salaris. Daarna stromen ze door naar een andere baan, bij de gemeente als klantmanager of werkbegeleider bijvoorbeeld, of bij een reïntegratiebureau.”

José: „Ik werk twee dagen per week als teamcoach in Amsterdam. In deze groep hebben we een mooie mix; statushouders, mensen met een kwetsbaarheid en mensen die om wat voor reden dan ook werkloos geworden zijn.”

Peter: „Voor corona zat ik vaak om kwart over zes al in de trein.”

José: „Toen was je ook regelmatig pas na het eten thuis.”

Tegenslagen

Peter: „Nu werk ik vaak na het eten nog een paar uur door. Deze week ben ik vier dagen per week bezig met de introductiemodule voor de ene groep, op woensdag ben ik bezig met kantoorwerk en overleg met teamcoaches uit andere steden.”

José: „ De groep die ik begeleid, bestaat uit dertien mensen. Waar het met name om gaat, is dat ze hun eigen kracht weer ontdekken. Ze hebben zoveel tegenslagen gehad dat daar eerst aan gewerkt wordt.”

Peter: „Het hele idee van peer coaching is: vraag mensen wat ze zelf nodig hebben. Dat verschilt per cultuur. In een groep zat bijvoorbeeld een jongen uit [het totalitair geleide] Eritrea. Hij wilde alles heel erg zeker weten voor hij een volgende stap zette, was bang om fouten te maken. Nu werkt hij bij een reïntegratiebureau en kan heel veel statushouders aan werk helpen omdat hij ze begrijpt. Hij weet hen te overtuigen toch bepaalde stappen te zetten.”

José: „Toen onze dochters waren geboren ben ik een paar jaar thuisgebleven omdat ik niet wilde dat ze naar een kinderdagverblijf gingen. Sinds twee jaar werk ik twee dagen per week bij ImPower. De andere dagen ben ik bezig met mijn paardencoachingspraktijk. Tijdens trainingen hier aan huis leren cursisten met de paarden bijvoorbeeld omgaan met weerstand, en leiderschap te tonen. ‘Het paard vindt mij niet aardig. Ik denk dat hij me niet leuk vindt’, hoor ik dan. In een gewoon gesprek kan je dat soort innerlijke overtuigingen ook naar boven halen.”

Peter: „Een van de deelnemers was bijvoorbeeld een enorm gedreven macho. Hij kon heel snel praten en bewegen, waardoor hij mensen uit de groep van zich afduwde. Dat deed hij ook bij het paard en dat draaide dus bij hem vandaan. ‘Dat paard is angstig’, zei hij tegen José. Toen vroeg zij hem: ‘Je hebt net een hele tijd staan kijken naar je collega’s. Vond jij dat paard toen angstig?’ Ik zag hem nadenken. ‘Oh, zei hij, komt dat dan door mij?’ Probeer eens wat anders, zei ze toen. Dat werkte zo ontzettend goed, terwijl we het echt al een paar keer met hem hadden gehad over zijn agressieve uitstraling.”

José: „De dochters zijn de ene dag om drie uur thuis en de andere dag om vijf uur. Tegenwoordig laat ik ze dan gewoon hun eigen gang gaan, al vind ik dat soms moeilijk, haha. Rond zes uur ga ik koken.”

Peter: „Ik ben vaak net even later thuis dan ik beloofd heb.”

Lekker samen roken

José: „Daarna ga ik rijden, stallen uitmesten of de paarden voeren. Onze oudste dochter is ook bezig met de paarden, die moet ik vaak nog begeleiden.”

Peter: „Ik ga na het eten nog even langs mijn moeder, zij woont hier in een huisje dat we voor haar hebben gebouwd op het terrein. Op de dagen dat wij als gezin samen eten, breng ik de maaltijden bij haar langs. Mijn moeder is nu 83 en zit in een rolstoel. Ze heeft een vergroeide rug. Mijn broers en zussen wonen ver weg, maar helpen in het weekend, en er is wel drie keer per dag thuiszorg. We hebben het geld voor de bouw van het huisje opgehaald met een crowdfundactie. Binnen enkele dagen hadden we 50.000 euro aan leningen binnen, dat was heel bijzonder.”

José: „Toen we een keer cursisten kwijt waren, zaten die bij Peters moeder in huis lekker samen te roken.”

Peter: „Toen ik tijdens de training over haar had verteld, waren ze op zoek gegaan, ze waren gewoon benieuwd. Voor mensen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst is familie vaak heel belangrijk.”

José: „Meestal gaan we te laat naar bed, rond een uur of twaalf.”

Peter: „We proberen om negen uur nog met zijn allen een serie te kijken. Onze jongste wil graag actrice worden, die volgt heel actief bepaalde series. Daarna ga ik nog even brood bakken. De meiden gaan rond kwart over tien naar bed, dus het is ook wel lekker dat je dan nog even met zijn tweeën bent.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Rond kwart voor zeven, voor corona was dat voor Peter om half zes. Huisdieren Borre, de hond, en Sally, de kat. Daarnaast heeft José zes paarden: Royal, Boncy, Faya, Vega, Ester en Abby. Laatste grote uitgave De badkamerverbouwing. Boodschappen José doet de boodschappen op heel verschillende tijden met de auto in Schagen. Woning Helft van verbouwde stolpboerderij aan de Westfriesedijk in de buurt van Schagen, waarvan de voormalige koeienstal tot trainingsruimte is verbouwd. Spitsuur Avondeten Naar bed Streeftijd van José is elf uur, maar het wordt vaak twaalf uur.