Het EK voetbal begint in Rome

De Belgische nationale ploeg begint het EK zonder sterspeler Kevin De Bruyne. De middenvelder van Manchester City verklapte donderdag tijdens een bezoek van koning Filip aan het trainingskamp van de ‘Rode Duivels’ dat hij zaterdag de wedstrijd in Sint-Petersburg tegen Rusland moet overslaan. Hij hoopt er donderdag in het tweede groepsduel, met Denemarken in Kopenhagen, wel bij te zijn.

Spaanse ploeg gevaccineerd

De Spaanse voetballers worden vrijdag alsnog gevaccineerd, zo heeft de Spaanse voetbalbond vlak voor de start van het EK bekendgemaakt. De Spaanse overheid liet dinsdag al weten dat de spelers zich met voorrang kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus, maar de exacte datum was nog onbekend. Aanvoerder Sergio Busquets testte in de voorbereiding positief op het coronavirus, waardoor een deel van de selectie in afzondering moest.

Spanje begint maandag in Sevilla aan het EK tegen Zweden, dat ook te maken heeft met coronabesmettingen in de selectie. De Spaanse bondscoach Luis Enrique bereidt zich met zijn selectie afgesloten van de buitenwereld voor op het toernooi. „Het baart me zorgen dat ik misschien niet kan beschikken over een speler omdat hij een reactie heeft gekregen na de vaccinatie”, zei Enrique.

