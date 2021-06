Djokovic verslaat Nadal in zinderende halve finale Roland Garros

Novak Djokovic heeft vrijdagavond Rafael Nadal verslagen in de halve finale van Roland Garros. De Serviër, als eerste geplaatst op de wereldranglijst, plaatste zich voor de finale door met 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 te winnen. Voor Nadal betekende het pas zijn derde nederlaag ooit op het Franse tennistoernooi.

Met dertien eindzeges in Parijs is Rafael Nadal recordhouder en ook dit jaar werd de Spanjaard gezien als de absolute topfavoriet. Tegen Djokovic ging de als derde geplaatste Nadal furieus van start met een 5-0 voorsprong in de eerste set als resultaat. Hoewel Djokovic enigszins terugkwam, wist Nadal de eerste set te winnen, waarna Djokovic de stand in sets gelijktrok.

Het hoogtepunt van de enerverende wedstrijd vond plaats in de derde set, waar een tiebreak de beslissing moest brengen. Djokovic won de derde set, die ruim anderhalf uur duurde, waarna hij mede dankzij fysiek ongemak bij Nadal de vierde set ogenschijnlijk gemakkelijker naar zich toe trok. Zondag treft de Serviër de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag won van Alexander Zverev. Bij winst in de finale komt Djokovic op gelijke hoogte met Nadal en Roger Federer, die beiden twintig keer een grand slam gewonnen.

Naast Djokovic was het publiek de grote winnaar in Parijs vrijdagavond. Hoewel er in Parijs een avondklok geldt vanaf 23.00 uur, kregen toeschouwers in het stadion een half uur voor het ingaan van de avondklok te horen dat ze de halve finale in het stadion mochten afkijken, een mededeling die met gejuich werd ontvangen.