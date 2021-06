Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat Joe Biden voor het eerst op werkbezoek kwam in Europa, won Pedro Castillo de presidentsverkiezingen in Peru, werd in Canada een massagraf van 215 kinderen gevonden en kreeg Max Verstappen een klapband.