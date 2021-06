De anatomie van Oranje

Het trainingsshirt van Memphis Depay zit strak om zijn bovenlijf. Gespierde armen en borstkas onder een zweetafvoerend shirt. Een paar dagen voor de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal, zondag tegen Oekraïne, schudt hij in Zeist zijn benen los.

Memphis staat met een groepje spelers te praten. Georginio Wijnaldum vertelt iets over zijn schoenen, die speciaal zijn aangepast op zijn voeten. Matthijs de Ligt heeft het iets verderop met wat medespelers over hun lengte.

Als Depay zich omdraait naar de zitplaats van journalisten is onder zijn strakke trainingsshirt een kleine bobbel te zien. Het is een kastje dat is verwerkt in zijn ondershirt, ter hoogte van de vijf doodshoofden die zijn getatoeëerd in de manen van een gigantische leeuw op zijn rug. Sommigen noemen het shirt een ‘bh’ en daar lijkt het ook op. Alle spelers dragen het bij trainingen.

In het shirtje zitten sensoren, die rechtstreeks in verbinding staan met een camerasysteem dat rond het trainingsveld in de bossen van Zeist is gemonteerd. Sprints, loopacties, afgelegde afstand per training, versnellingen en vertragingen. De fysiekcoaches van het Nederlands elftal zien de data van Memphis Depay – en alle andere selectiespelers – rechtstreeks binnenkomen op hun computers. Na de training zullen ze die gaan analyseren en er met spelers over praten.

Vroeger had je voetballers die over atletisch vermogen beschikten. Nu zien we atleten die ook goed kunnen voetballen. Egid Kiesouw voormalig fysiekcoach van het Nederlands elftal en PSV

Dit is de goudmijn van Oranje. Met deze data sleutelt bondscoach Frank de Boer aan zijn opstelling, zijn tactiek en zijn trainingen. Zijn de spelers fysiek in staat om de systemen uit te voeren die hij wil inslijpen? Is Depay fit genoeg om linksbuiten te spelen en veel verdedigend werk te doen? Kan Matthijs de Ligt snel genoeg draaien en versnellen om te verdedigen met veel ruimte in de rug? Komt Georginio Wijnaldum het beste tot zijn recht achter de spitsen of als verdedigende middenvelder?

De antwoorden liggen deels besloten in de data die non-stop worden verzameld. Ze maken een weinig zichtbaar, maar essentieel onderdeel uit van modern topvoetbal. Concurrentiegevoelig zijn ze ook. Niemand wil de tegenstander wijzer maken dan nodig. De KNVB houdt de fysieke data van spelers dan ook het liefste geheim. Zeker vlak voor het EK.

NRC kreeg desondanks, via een andere weg, de beschikking over gedetailleerde fysieke data van drie topspelers van Oranje: Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Georginio Wijnaldum. Het gaat om gegevens die zijn verzameld door het Franse sportstatistiekenbedrijf Skillcorner. Dat heeft een systeem gebouwd waarmee op basis van (openbare) televisiebeelden statistieken verzameld worden over de fysieke prestaties van voetballers.

De data zijn verzameld tijdens alle wedstrijden die Depay (Olympique Lyon), De Ligt (Juventus) en Wijnaldum (Liverpool) in het afgelopen seizoen met hun clubs speelden – zowel in de competitie als in Europese toernooien. Er is ook een vergelijking gemaakt met spelers die op dezelfde positie spelen. Matthijs de Ligts statistieken zijn bijvoorbeeld vergeleken met honderden andere centrale verdedigers. Er is een aparte vergelijking gemaakt met centrale verdedigers in de Champions League, zodat betrouwbare vaststellingen gedaan kunnen worden over zijn prestaties op het hoogste niveau.

De data laten zien wat topvoetbal fysiek vraagt van spelers. Ze tonen of de Oranjespelers zich lichamelijk kunnen meten met topspelers in Europa. En ze laten zien dat voetbal een sport is waarin evolutie plaatsvindt, met gevolgen voor de anatomie van Nederlands beste voetballers. Egid Kiesouw, voormalig fysiekcoach van onder meer het Nederlands elftal en PSV: „Vroeger had je voetballers die over atletisch vermogen beschikten. Nu zien we atleten die ook goed kunnen voetballen.”