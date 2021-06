CPB-directeur: Nederland moet cryptovaluta verbieden

Nederland zou cryptovaluta zoals bitcoin in de ban moeten doen, vindt directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Pieter Hasekamp. Dat schrijft hij in een opiniebijdrage in het Financieele Dagblad op vrijdagochtend. Volgens Hasekamp is het „klappen van de cryptozeepbel onvermijdelijk” en moet Nederland in actie komen voordat de gevolgen van een crash „te groot” zijn. „Wie als laatste in beweging komt, is de klos.”

Hasekamp schrijft dat de voorzichtige regulering de cryptovaluta „legitimeert als bonafide financieel product”, terwijl hij munten als bitcoin onbetrouwbaar vindt vanwege de lage waardevastheid – cryptovaluta fluctueren sterker in waarde dan staatsvaluta – en de „regelrechte zwendelpraktijken” die de anonimiteit van het betaalmiddel mogelijk maakt. „De anonimiteit is precies wat [cryptovaluta] aantrekkelijk maakt voor criminelen.”

Eerder dit jaar besloot de Chinese regering de locaties waar bitcoins worden geproduceerd in het noorden van het land te sluiten, omdat de computers die de cryptotransacties verwerken te veel stroom verbruiken. Er is een Chinees bitcoinhandelsverbod sinds 2017. Vorige week kondigde de Amerikaanse regering aan strenger toezicht te gaan houden op bitcoin en andere cryptovaluta. „Nederland blijft daarbij achter”, schrijft Hasekamp. „Er zijn pogingen gedaan om het toezicht op handelsplatforms aan te scherpen, maar zonder veel succes.”

In 2018 concludeerde het CPB dat strengere regelgeving „op dit moment nog niet nodig” was – daar komt Hasekamp nu van terug. Vorige week won een Amsterdams bitcoinbedrijf een zaak tegen De Nederlandsche Bank waardoor controles op cryptotransacties minder streng worden. Elke individuele transactie moest gecontroleerd worden, nu wordt na de eerste controle een risicoschatting gemaakt op basis waarvan de erop volgende transacties sneller en met minder toezicht verlopen. De regelgeving van DNB moet witwassen voorkomen bij het omwisselen van cryptovaluta naar andere betaalmiddelen.

