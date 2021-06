‘Bomtzigt’ en de alpaca aan de trekvaart

In het NOS Journaal zwaaide Ron Fresen met de 76 uitgeprinte pagina’s van Pieter Omtzigt, in Nieuwsuur hield Arjan Noorlander het pak demonstratief omhoog, Humberto Tan wapperde met zichtbaar gelezen A4’tjes. Joost Vullings liet ze in Op1 op tafel liggen, maar frunnikte eraan dat het een aard had. Elke generatie heeft zijn pak van Sjaalman, maar het overvloedig papiervertoon wekte donderdag de indruk dat de verslaggevers 161 jaar na Max Havelaar vooral diep onder de indruk waren van de leeslast die hun aan het begin van de avond was bezorgd.

Zouden de nieuwsrubrieken en talkshows ertoe in staat zijn om op korte termijn iets zinnigs te zeggen over wat GeenStijl ‘Bomtzigt’ noemde? Iets urgents welteverstaan. Wegens „gebrek aan urgentie” had BNNVARA, eerder die middag, ineens Renze Klamer en Fidan Ekiz aan de kant geschoven als presentatoren van De Vooravond.

Nu was dat programma inderdaad wat verbraafd – Ekiz had links Nederland al tijden niet meer de gordijnen ingejaagd met een stevig-rechtse opinie – maar non-urgentie was een wel heel willekeurig argument. Zeker op de avond waarop het kennelijk niet te licht bevonden Op1 de linkerhelft van 2 Unlimited (voor de jongere lezers: de Gert en Hermien van de jaren negentig) had uitgenodigd, alsmede zanger Wolter Kroes en de ‘alpEKa’, een zoogdier met voorspellende gaven waarvan u nu nog kunt hopen dat ik het heb verzonnen.

Kritische geluiden

In de Omtzigt-analyses, we houden het een beetje urgent, viel op dat Arjan Noorlander in Nieuwsuur erg veel ruimte gaf aan de kritische geluiden die hij in CDA-kringen had opgevangen. Hem was ingefluisterd dat Omtzigt „niet moest denken dat hij het CDA was”. Best, maar uit Omtzigts tekst bleek dat de CDA-leiding al jaren bezig was om dit hun weerspannige Twentse assistent-resident in te peperen.

De man met de scoop, Hans Goossen van De Limburger, zat in Humberto en vertelde dat hij eerst niet kon geloven dat het document echt was. Hij had Omtzigt geappt, die had gevraagd of ze misschien met publicatie konden wachten, maar ook wel begreep dat dat er niet in zat. Geestig was dat Goossen in de Amsterdamse studio ook nog de vraag moest beantwoorden waarom dit nieuws uitgerekend naar De Limburger was gelekt. Hij legde de verzamelde talkshowgasten uit dat de regionale pers ook aan parlementaire journalistiek doet.

Humberto Tan beschouwde de 76 kantjes als een pamflet tegen de omgangsvormen in het CDA. Multatuli wist het al: wat begint met VOC-mentaliteit eindigt als roofstaat aan de Noordzee. Joost Vullings zag in Op1 „een partij in verval, in diepe crisis”, wat bij Jort Kelder weinig compassie losmaakte: „Wat zeggen we dan? Amen.” Even daarvoor had hij verklapt dat een CDA’er die te gast zou zijn in het programma schielijk de benen had genomen.

Al die tijd stond er een alpaca aan de Haarlemmertrekvaart. Tegen half twaalf kwamen de presentatoren van Op1 naar buiten, op de hielen gezeten door een ‘Viva Hollandia’ zingende Wolter Kroes. Welmoed Sijtsma deed een dansje naast de alpaca. Voor het dier stonden drie emmers, met een Oekraïnse vlag, een Nederlandse en een kruis, die laatste voor een remise bij Nederland-Oekraïne.

Onverstoorbaar als Batavus Droogstoppel in zijn beste dagen keek de alpaca voor zich uit en verroerde geen vin. Een begeleidster probeerde hem naar de Nederlandse emmer te trekken, maar werd tegengehouden door Kelder – die schik had in de weigering. Pas na de mededeling dat Op1 de komende tien dagen wijkt voor voetbal, waande het dier zich onbespied en stak het zijn kop in de gelijkspelemmer. Nul-nul in Op1, voortreffelijk in beeld gebracht.