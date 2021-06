Amalia ziet voorlopig af van uitkering

Prinses Amalia ziet tot ze is afgestudeerd af van de vergoeding die ze op haar achttiende verjaardag zou krijgen. Dat heeft zij demissionair premier Rutte verteld.

Amalia heeft als troonopvolger als ze meerderjarig wordt recht op een wettelijk ‘uitkering’ (de officiële naam van het inkomen) van ruim 1,6 miljoen euro. De prinses zal het inkomensbestanddeel daarvan, van jaarlijks 296.000 euro, terugstorten. De onkostenvergoeding van 1.338.000 euro, bedoeld voor personeel en materieel, zal zij terugstorten „zolang ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten zal maken”.

De prinses schrijft aan premier Rutte dat ze van plan is een ‘gap year’ te nemen voor ze gaat studeren. Donderdag slaagde ze voor haar eindexamen. Op 7 december, wanneer ze achttien wordt, zou ze haar uitkering ontvangen. Ze schrijft: „Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd.” Ze eindigt haar brief aan de premier met: „Ik hoop dat u dat begrijpt.”

Over de hoogte van de toelage aan de prinses was al enig gemor in de Tweede Kamer. Uit de jaarlijkse Koningsdagpeiling van Ipsos, in opdracht van de NOS, bleek ook dat 72 procent van de ondervraagden het bedrag te hoog vond. Premier Rutte schrijft de Kamer dat het teruggestorte geld ten goede zal komen „aan de algemene middelen”.