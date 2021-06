Zeker vier maanden cel voor Fransman die Macron sloeg

De Fransman die president Emmanuel Macron dinsdag in het gezicht sloeg moet zeker vier maanden de cel in. Dat melden Franse media donderdag. De rechter veroordeelde de 28-jarige Damien Tarel tot achttien maanden celstraf, waarvan veertien voorwaardelijk.

Macron werd afgelopen dinsdagmiddag door de man op zijn linkerwang geslagen bij een bezoek aan de gemeente Tain-l’Hermitage, in het zuidoosten van Frankrijk, in de buurt van Lyon. De dader werd direct door beveiligers tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Naast zijn celstraf mag Tarel ook nooit meer een openbaar ambt in Frankrijk bekleden en vijf jaar lang geen wapens bezitten. Daarnaast moet hij zich psychologisch laten behandelen.

Tijdens het proces donderdag omschreef Tarel zichzelf als een rechtse of extreemrechtse „patriot” en lid van de ook in Nederland actieve protestbeweging gele hesjes. Hij vertelde de rechter dat de aanval impulsief en ongepland was, en ingegeven door woede over de „achteruitgang” van Frankrijk. „Toen ik zijn vriendelijke, leugenachtige blik zag, voelde ik walging en reageerde ik gewelddadig”, zei hij tegen de rechtbank. „Het was een impulsieve reactie. Ik was zelf verrast door het geweld.”