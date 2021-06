Wijnaldum tekent voor drie jaar bij Paris Saint-Germain

Middenvelder Georginio Wijnaldum gaat volgend seizoen naar Paris Saint-Germain (PSG). Dat heeft de Franse club donderdag bekendgemaakt. De 30-jarige Rotterdammer heeft voor drie jaar getekend in Parijs.

Wijnaldums contract bij Liverpool loopt deze maand af. Even leek het erop dat de middenvelder naar FC Barcelona zou vertrekken; waarom het uiteindelijk toch PSG is geworden, heeft Wijnaldum niet bekendgemaakt. „Mijn contract bij PSG betekent een nieuwe uitdaging voor mij”, zei Wijnaldum volgens persbureau ANP donderdag tijdens een persconferentie. „Ik sluit me aan bij een van de beste clubs van Europa en ik wil me volledig inzetten om de ambitieuze plannen waar te maken.”

De middenvelder, die deze zomer aanvoerder is van het Nederlands elftal, speelde vijf jaar voor Liverpool. In 2019 won zijn club de Champions League en een jaar later werd Wijnaldum kampioen van Engeland met Liverpool. PSG won de Franse Ligue 1 zeven keer sinds 2013, maar werd vorig seizoen tweede. „Paris Saint-Germain heeft de afgelopen jaren bewezen hoe goed ze zijn en ik ben ervan overtuigd dat we samen met onze supporters nog verder en hoger kunnen reiken”, aldus Wijnaldum.