Unicef: ‘Kinderarbeid voor het eerst in twintig jaar tijd gestegen’

Het aantal kinderen dat moet werken is voor het eerst in twintig jaar tijd weer gestegen. Het gaat nu om 160 miljoen kinderen, een stijging van 8,4 miljoen in de afgelopen vier jaar. Dat blijkt donderdag uit een rapport van kinderrechtenorganisatie Unicef en de International Labour Organization (ILO), de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. De organisaties vrezen dat nog miljoenen anderen het risico lopen kinderarbeid te moeten verrichten door de impact van de coronacrisis.

Volgens de organisaties is een opvallende stijging te zien van kinderen tussen de 5 en 11 jaar die gedwongen moeten werken. Het aantal kinderen tussen 5 en 17 jaar dat gevaarlijk werk doet, is gestegen van 6,5 miljoen in 2016 naar 79 miljoen vorig jaar. Sluiting van scholen en de economische gevolgen van de coronapandemie hebben ervoor gezorgd dat kinderen die voor de crisis al moesten werken langere uren hebben gemaakt of moesten werken onder zwaardere omstandigheden.

Het onderzoek is uitgebracht in aanloop naar de internationale dag tegen kinderarbeid zaterdag. Unicef en ILO pleiten voor meer sociale bescherming voor kinderen en gezinnen en meer investeringen voor beter en gratis onderwijs. „We kunnen niet toekijken hoe een nieuwe generatie kinderen in gevaar wordt gebracht”, zegt directeur-generaal Guy Ruyder van de ILO in een toelichting op het rapport. Hij pleit onder andere voor meer investeringen op het platteland. „We bevinden ons op een cruciaal moment en veel hangt af van hoe we reageren.”

Uit cijfers van het onderzoek blijkt dat 70 procent van de kinderen die arbeid verrichten dat op het platteland doen, het gaat dan om ongeveer 112 miljoen kinderen. Het zijn meer jongens dan meisjes die moeten werken. In landen ten zuiden van de Sahara zijn de afgelopen jaren 16,6 miljoen kinderen aan het werk gezet. Redenen zijn volgens Unicef en ILO de bevolkingsgroei, extreme armoede en te weinig sociale bescherming vanuit de overheid. De organisaties vrezen daarnaast dat in gebieden waar de afgelopen jaren steeds minder kinderarbeid was, zoals Azië en Zuid-Amerika, de situatie zal verslechteren door de coronacrisis.