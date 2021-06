UEFA keurt Oekraïense EK-shirt af vanwege ‘politieke’ uiting

Oekraïne moet de EK-tenues aanpassen vanwege de „politieke aard” van de boodschap die erop staat afgebeeld. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag besloten nadat er vanuit Rusland woedende reacties waren gekomen op het shirt van het Oekraïense voetbalelftal. Daarop staat een landkaart van het land, inclusief het door Rusland geannexeerde Krim-gebied. Ook moet Oekraïne twee teksten verwijderen van het shirt, vanwege een „militaire connotatie”, zo stelt de UEFA.

De bond keurde het shirt aanvankelijk goed, tot ontsteltenis van het Kremlin, dat het tricot als provocatie beschouwde. Steen des aanstoots was de tekst „glorie aan Oekraïne” en „glorie aan de helden”, die volgens de Russen nationalistische strijdkreten zouden zijn van Oekraïense groeperingen die samenwerkten met nazi-Duitsland in 1941. Ook het silhouet van het land, waarbij de door Rusland geannexeerde Krim wordt meegerekend, is in Russische ogen een politieke uiting.

De Europese voetbalbond geeft Rusland deels gelijk. Na een nieuwe analyse van het shirt, beoordeelt de UEFA dat het shirt een politiek geïnspireerde boodschap vertolkt, op basis van de combinatie tussen landkaart en tekst, die aanvankelijk los van elkaar waren beoordeeld. Oekraïne moet de tekst „glorie aan de helden” verwijderen, omdat die boodschap een militaire kreet zou zijn. „Glorie aan Oekraïne” mag wel blijven staan. Ook de kaart mag van de bond intact blijven, omdat die door de Verenigde Naties erkende grenzen illustreert.

Politieke gevoeligheden

Een stippellijn op de borst van het tenue toont de omtrek van Oekraïne met in het zuiden het schiereiland de Krim. De contouren tonen ook de door pro-Russische eenheden gecontroleerde regio’s Donetsk en Loehansk, waar sprake is van een afscheidingsconflict. Begin 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense Krim-gebied. De afgelopen jaren laaide het conflict tussen beide landen verschillende keren op. In april voerde Rusland de spanning op door tijdelijk tienduizenden militairen in het grensgebied te plaatsen, naar eigen zeggen voor een oefening.

Politieke uitingen op het veld of op de shirts zijn in principe verboden. Oekraïne speelt in de groepsfase tegen Nederland, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Rusland neemt het tijdens het EK op tegen België, Denemarken en Finland. Vanwege politieke gevoeligheden spelen Russische en Oekraïense teams nooit tegen elkaar in de groepsfase van een Europees toernooi.

