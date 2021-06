Takeaway wordt in één klap ook groot in de VS

Hoewel het aanbod de laatste weken steeds minder aantrekkelijk werd, zijn de aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub donderdag toch akkoord gegaan met het fusievoorstel van branchegenoot Just Eat Takeaway.com (JET).

Op een speciaal ingelaste aandeelhoudersvergadering stemde 99 procent van de geldschieters in het bedrijf met de plannen in. Het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway krijgt daarmee toegang tot een markt waar het bedrijf nog niet actief was: de Verenigde Staten.

Drie aandelen Grubhub omruilen tegen twee aandelen in het fusiebedrijf: dat was simpel gezegd het aanbod dat aandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf kregen. Bij het aankondigen van het plan, een jaar geleden, was dat nog een hoogst interessant voorstel van 75 dollar (61,50 euro) per aandeel. Just Eat Takeaway bood daarmee ruim meer dan de koers van Grubhub op dat moment.

Recordkoers voor Just Eat Takeaway

Maar dat was in de tijd dat het aandeel van Just Eat Takeaway (2,4 miljard euro omzet, 8.000 werknemers) nog richting de grens van honderd euro koerste, het hoogste niveau tot dan toe.

De laatste maanden verloor het bedrijf van topman en oprichter Jitse Groen veel beurswaarde. Afgelopen vrijdag sloot het aandeel op 74,70 euro, waarmee het bod op Grubhub nog maar zo’n 60 dollar per aandeel waard was.

Die koersval heeft meerdere oorzaken. Maaltijdbezorgers profiteerden het laatste jaar flink van de coronapandemie. Dus bij elk positief bericht over het naderende einde van lockdowns kreeg het aandeel Just Eat Takeaway een knauw. Maar misschien nog belangrijker is dat de toch al felle concurrentiestrijd tussen de grootste maaltijdbezorgers ter wereld dit voorjaar nog eens extra oplaaide.

Zo berichtte persbureau Bloomberg eind april dat Doordash, de marktleider in de VS, op zoek is naar overnames in Europa. Het bedrijf zou vooral belangstelling hebben voor de Britse en Duitse markt, de belangrijkste inkomstenbronnen voor Just Eat Takeaway. Min of meer gelijktijdig kondigden Uber en Delivery Hero aan dat zij uitbreiden naar Duitsland.

Suggestie van koersmanipulatie

Topman Groen toonde zich niet onder de indruk van dat nieuws. Hij suggereerde dat de aankondigingen een ander doel dienden. Toen een analist op Twitter opperde dat het een poging zou kunnen zijn de koers van Just Eat Takeaway omlaag te krijgen, om zo de fusie met Grubhub te dwarsbomen, ontkende Groen dit niet.

Nu de aandeelhouders van Grubhub met de fusieplannen hebben ingestemd, neemt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl eens te meer afstand van de concurrentie. Na de fusie met Just Eat begin vorig jaar was het bedrijf van Groen al de grootste maaltijdbezorger buiten China. Met Grubhub erbij krijgt het nog eens ruim 31 miljoen klanten en anderhalf miljard euro aan omzet erbij.

Tegelijk begeeft Just Eat Takeaway zich met de overstap naar de VS ook op risicovol terrein. De laatste jaren was het bedrijf op veel markten alleenheerser – zeker na het samengaan met Just Eat. In de VS, misschien wel de meest agressieve vechtmarkt voor maaltijdbezorgers, is het nu weer de onderliggende partij. Want waar Grubhub een paar jaar geleden nog de grootste was, is het bedrijf nu voorbijgestreefd door Doordash en Uber.