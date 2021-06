Surreëel kinderboek is thema Venetië

‘The Milk of Dreams’ wordt het hoofdthema van de 59ste editie van de Biënnale van Venetië, die van 23 april tot en met 27 november 2022 zal plaatsvinden. Het thema werd woensdag door de curator Cecilia Alemani en de voorzitter Roberto Cicutto bekendgemaakt. Aanvankelijk zou de Biënnale deze zomer plaatsvinden, maar door corona werd het evenement uitgesteld. De Biënnale valt nu samen met de Documenta in Kassel.

De titel verwijst naar een kinderboek dat kunstenaar en schrijver Leonora Carrington (1917-2011) schreef voor haar kinderen in de jaren vijftig. „Ze zet een magische wereld neer die telkens opnieuw wordt bedacht door het prisma van de verbeelding, waar iedereen kan veranderen, waar iedereen iets kan worden of een ander kan zijn”, licht Alemani haar keuze toe.

Zowel de kunstenaar Leonora Carrington als het boek spraken Alemani aan, omdat Carrington werkte in een tijd van keurslijven. Wie ‘afweek’ werd al snel in een psychiatrische inrichting weggestopt. Dat overkwam ook Carrington. Ze wist te ontkomen naar Mexico, ver weg van de Europese realiteit. Het kinderboek gaat over een wereld waarin alles mogelijk is.

In de hoofdtentoonstelling zal het straks gaan om vragen als hoe om te gaan met maatschappelijke problemen en waar onze verantwoordelijkheid ligt ten opzichte van de planeet. Drie thema’s krijgen van Alemani daarbij extra aandacht: de verbeelding van het lichaam, de relatie tussen individu en techniek en de relatie tussen lichaam en aarde. Nederland wordt vertegenwoordigd door kunstenaar Melanie Bonajo.