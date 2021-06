‘Schorsing Onana om dopingovertreding met drie maanden ingekort’

De schorsing van Ajax-doelman André Onana is teruggebracht tot negen maanden. Aanvankelijk was Onana voor twaalf maanden geschorst door de UEFA vanwege een dopingovertreding. Ajax en de doelman vochten die strafmaat aan bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). De Amsterdamse club meldt donderdag dat het CAS de schorsing met drie maanden heeft ingekort.

Volgens Ajax eindigt de schorsing op 4 november 2021. Tot die tijd mag Onana niet uitkomen voor Ajax of een andere club. Ook mag hij niet voor het Kameroense elftal spelen. De doelman mag per 4 september weer zijn training hervatten, meldt Ajax. Het CAS heeft de uitspraak nog niet bevestigd. Ook de UEFA – die Onana’s schorsing van twaalf maanden intact wilde houden – heeft nog niks gemeld.

Begin februari werd Onana’s schorsing bekend omdat hij volgens de UEFA regels rondom doping had overtreden. Bij een dopingcontrole werd op 30 oktober het middel furosemide in zijn urine aangetroffen. De internationale dopingautoriteit verbiedt dat, omdat het dopinggebruik kan verhullen. Een sporter kan door gebruik van furosemide verboden middelen sneller uitplassen. Onana en Ajax stelden dat het om een vergissing ging: hij zou abusievelijk een medicijn van zijn vrouw hebben geslikt toen hij zich niet fit voelde.

