Rutte ziet combinatie op links niet zitten, Ploumen laat belofte aan GroenLinks niet los

VVD-leider Mark Rutte laat donderdag na het gesprek met informateur Mariëtte Hamer en PvdA-leider Lilianne Ploumen weten dat de VVD samen kan werken met verschillende partijen, waaronder de PvdA en Groenlinks. Maar een kabinet met zowel GroenLinks als de PvdA ziet de VVD niet zitten. Volgens Rutte heeft een coalitie met vier partijen die samen een meerderheid bezitten in de Tweede Kamer de voorkeur. Ploumen heeft echter tijdens de verkiezingen beloofd samen met GroenLinks te regeren als het zo ver komt en deze belofte wil ze niet loslaten, zo herhaalde ze donderdag nog maar eens. Volgens Ploumen zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid bereid om over de inhoud verder te spreken.

De gesprekken van partijleiders met informateur Mariëtte Hamer gaan onder meer over welke partijen met elkaar gaan regeren. Vorige week stelde Wopke Hoekstra (CDA) dat hij liever geen zogenaamd links kabinet wil, waarbij VVD, CDA en D66 (samen 73 zetels) regeren met PvdA en GroenLinks (samen 17 zetels). Sindsdien hebben Hoekstra en Rutte deze boodschap verschillende keren herhaald. Ploumen en Jesse Klaver (GroenLinks) laten elkaar echter niet los. Rutte stelde donderdag dat de VVD ook openstaat voor samenwerkingen met onder meer ChristenUnie, Volt of JA21. Gert-Jan Segers (CU) en Sigrid Kaag (D66) zagen eerder donderdag in gesprek met Hamer nog veel verschillen tussen hun partijen.

Hoe lang het nog duurt voor Hamer haar advies als informateur kan uitbrengen, wisten Rutte en Ploumen niet. Wel noemt Ploumen het jammer dat de formatie langzaam lijkt te gaan. Na de vraag of niet juist PvdA en GroenLinks de formatiegesprekken ophouden omdat ze samen willen regeren, stelt ze dat zij zich aan haar belofte wil houden die ze inmiddels al vaker heeft herhaald: „Dat kan geen verrassing meer zijn.”

