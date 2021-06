Remkes gaat gedeputeerden Limburg werven

Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) gaat kandidaten voor de Gedeputeerde Staten (GS) in Limburg werven en voordragen aan Provinciale Staten. Het is gebruikelijk dat de fracties dat doen en niet door de regering benoemde commissaris van de koning. Zes van de zeven coalitiepartijen,

VVD, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal-Limburg, beloven wel namen aan te leveren van mensen die zich niet gebonden achten aan hun fractie maar die zich wel verbonden voelen aan de betreffende partijen. De Partij voor de Dieren wil „geen poppetje” aandragen en zegt dat de inhoudelijke afspraken over natuurherstel en aanpak van het stikstofdossier voorrang hebben.

Verkenner Onno Hoes constateert in zijn donderdag uitgebrachte eindverslag dat de zeven fracties, die de nieuwe coalitie vormen, samen slechts 20 van de 47 Statenzetel s hebben. Het CDA, Samen Voor Limburg (een afsplitsing van Forum voor Democratie) en de SP stapten eerder uit de onderhandelingen. Bij deze zeven coalitiepartijen zit slechts een van de vijf grootste partijen in de Staten, namelijk de VVD. De grootste partij, het CDA, doet voor het eerst in ruim honderd jaar niet mee.

Onderzoek naar integriteit

Limburg heeft een nieuw college van GS nodig, omdat in maart twee CDA-gedeputeerden aftraden en in april de overige gedeputeerden en commissaris van de koning Theo Bovens. Aanleiding vormden een publicatie in NRC over de landschapsorganisatie IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, en de onvrede over de aanpak van integriteitsaffaires.

Remkes, die werd aangesteld als tijdelijk opvolger van Bovens, betreurt het dat hij het voortouw moet nemen „terwijl deze verantwoordelijkheid primair bij Staten en Statenfracties zelf behoort te liggen”. Maar de noodzaak om snel tot een nieuw college te komen staat wat Remkes betreft voorop.

De commissaris van de koning eiste eerder al dat uiterlijk 2 juli een nieuw college zou aantreden. Dat betekent dat hij woensdag aanstaande namen van kandidaat-gedeputeerden moet hebben, om voldoende tijd te hebben voor het onderzoek van hun integriteit. Nog langer in zijn eentje het college vormen vindt Remkes niet verantwoord.