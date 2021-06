Oxfam: Nederland doet te weinig om vluchtelingen die 18 worden te beschermen

Jonge vluchtelingen in Nederland zien als zij achttien worden veel steun wegvallen, waardoor zij extra kwetsbaar zijn. Dat stelt Oxfam Novib in een donderdag verschenen rapport over de zorg voor jonge vluchtelingen in meerdere Europese landen. Uit eigen onderzoek van de hulporganisatie blijkt dat de vluchtelingen zodra zij volwassen worden het risico lopen dakloos te raken en in gevaarlijke situaties te belanden.

Voor jonge vluchtelingen valt de begeleiding grotendeels weg zodra zij achttien worden, terwijl zij onvoldoende bekend zijn met de instanties waar zij als volwassene terecht kunnen. Hierdoor lopen zij de kans om dakloos te raken, zelfs als zij recht hebben op sociale voorzieningen. Door het wegvallen van de begeleiding ontstaat bij de jongvolwassenen een serieus risico op uitbuiting, mensenhandel en sociale uitsluiting, stelt Oxfam. De risico’s zijn nog groter voor jonge ongedocumenteerden, omdat zij sowieso geen recht hebben op opvang en andere voorzieningen. De organisatie concludeert dat Nederland jonge vluchtelingen teveel verantwoordelijkheid geeft, terwijl zij onvoldoende informatie of training hebben gekregen om hiermee om te gaan.

Ook de andere onderzochte landen (Frankrijk, Griekenland, Ierland en Italië) slagen er volgens Oxfam niet in om jonge vluchtelingen genoeg steun te bieden. De organisatie vindt dat de landen verantwoordelijkheid moeten nemen, onder meer door asielprocedures te vereenvoudigen, voogdijregelingen op te zetten, meer mogelijkheden te creëren voor het volgen van een beroepsopleiding en meer transitiewoningen te bouwen.