Pieter Omtzigt zeer kritisch op CDA in interne memo

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich in een interne memo zeer kritisch uitgelaten over zijn partij. In het 76 pagina’s tellende document, dat in handen is van NRC en waarover eerder door De Limburger werd bericht, schrijft het Kamerlid dat hij zich de afgelopen maanden in sommige situaties niet gewaardeerd of zelfs onveilig voelde binnen de partij. Omtzigt, die zich de afgelopen jaren inzette om de Toeslagenaffaire boven tafel te krijgen, zit momenteel al enkele maanden overspannen thuis.

Omtzigt schrijft dat hij onder meer door de Toeslagenaffaire en „andere processen” een afstand tot de partij voelde. Het CDA werd „een omgeving waar ik me niet altijd gewaardeerd voel en op een aantal momenten zelfs ronduit onveilig”, aldus Omtzigt. Het Kamerlid heeft een op 2 juni gedateerde memo van een geanonimiseerde fractiemedewerker toegevoegd aan zijn eigen document.

Vervelende reacties

Deze medewerker schrijft dat CDA’ers die op Omtzigt hadden gestemd tijdens de lijsttrekkersverkiezing daarvoor soms vervelende reacties van partijgenoten kregen. „Fractiemedewerkers en leden hebben Pieter Omtzigt de volgende termen genoemd: psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord, labiel”, zo staat te lezen in de memo. „Hij werd omschreven als een man waarmee je niet kan samenwerken, hij zou dringend hulp nodig hebben en bewust de campagne gesaboteerd.” Bij dit memo zijn verschillende screenshots van WhatsApp-berichten tussen CDA’ers onderling gevoegd.

Omtzigt schreef het document voor de interne commissie Spies, die de aanloop naar en de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA onderzoekt. Daar vallen onder meer de interne lijsttrekkersverkiezingen, de verkiezingscampagne en de verkiezingsuitslag onder. Hoe het memo is uitgelekt, is niet bekend.