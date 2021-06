Iedereen in het oranje, met juichcape, en in de voortuin een groot televisiescherm

Ze zijn voetbalgek. „Voetballen staat bij ons sowieso nummertje één”, zegt vader Danny van Mierlo (42). Ze kijken alle weekeinden alleen maar voetbal op televisie. En dan nu het EK. Het gezin Van Mierlo uit de Bossche wijk Kruiskamp heeft in de voortuin een partytent staan, behangen met oranje vlaggetjes en hamsters en wuppies en lampjes en stickers en sjaals. Ze wonen in de Zwollestraat. Die is op initiatief van vader Danny bedekt met een zee aan oranje vlaggetjes, de hele straat heeft met vijf euro per huishouden meebetaald.

Vader Danny: „We hebben veel voetbalfans in de straat. En ook al is het Nederlands elftal niet op z’n top, toch hebben we er vertrouwen in. Daar komt bij dat wij het gezellig wilden maken. Er zijn veel verschillende nationaliteiten. Daarom hebben we hier ook de Turkse vlag hangen. Wij hopen dat we door dit feest tot elkaar komen. We hebben de laatste tijd alleen maar ellende gehad, met corona, en nu kunnen we eindelijk wat sfeer in de straat brengen.” Zoon Tony (16): „We zijn een multicultureel land. Om mensen straks samen zo te zien, dat is het mooiste wat je kunt hebben.”

In de voortuin staat een partytent, behangen met oranje vlaggen en hamsters en wuppies en lampjes en stickers en sjaals

Als de wedstrijden worden gespeeld, is iedereen in het oranje, met juichcape, en komt in de voortuin een groot televisiescherm. Moeder Joyce zal niet het volledige duel bijwonen. „Als het spannend wordt, ga ik naar binnen om te poetsen.” Niet vader Danny, eigenaar van een klusbedrijf, en oudste zoon Tony zullen aan het scherm gekluisterd zitten. Vader heeft als trainer in Den Bosch een groot aantal voetbalteams kampioen gemaakt.

Zoon Tony, havo-scholier, speelt in selectieteams van OJC Rosmalen en traint vier keer per week. „Mijn droom is profvoetballer te worden.” Hij is verdedigend middenvelder, een positie die in het Nederlands elftal door Frenkie de Jong wordt ingenomen. „Ik ben een soort Frenkie. Als ik dat niveau ooit eens zou mogen aantikken…” Moeder Joyce: „Het is normaal gesproken een heel rustige jongen. Maar als hij een veld ziet, wordt hij gek.” Als straks de Nederlandse voetballers hun kunsten vertonen, kijk dan niet vreemd op als vader en zoon naar het televisiescherm staan te schreeuwen. Tony: „Ze verstaan je niet maar je doet het toch.”

Lees ook deze vooruitblik op het EK: Wie maakt kans, wie niet?

Beide mannen hebben dezelfde visie op de kansen van Nederland; juist omdat in dit team echt grote namen ontbreken, zoals vroeger Robben, Van Persie, Kluivert en Van Nistelrooij, en juist omdat enkele toppers er wegens blessures niet bij zullen zijn, maakt Nederland kans op succes. „Andere landen kunnen Nederland onderschatten”, zegt Danny. Tony verwacht dat Nederland tot de halve finale kan reiken. Vader houdt het op de kwartfinale. Over het spelsysteem van trainer Frank de Boer is hij niet erg te spreken. „Ze spelen 5-3-2. Daarmee heb je opkomende backs en dat kan tegen mindere landen goed uitpakken. Maar als je achter iemand als Mbappé van Frankrijk moet aanlopen, dan komt er van dat opkomen weinig terecht.” Maar goed, hij moet „vooral z’n eigen ding doen”, en niet te veel naar „de media” luisteren. „Dat doet hij nu te veel.”

Ook moeder Joyce heeft er zin in. Ze heeft haar nagels oranje gelakt. Hoewel ze naar eigen zeggen niks van voetbal weet. „Ik weet niet wat buitenspel is.” Maar ze staat toch vaak langs de lijn bij wedstrijden van haar zoon? Tony: „Ja, ze moedigt me gewoon de hele tijd aan.”