Ik geef geschiedenis aan 4 havo, een pittig stel. Een van mijn leerlingen heeft een 8,8 voor een schoolexamen gescoord.

Ik vraag haar klassikaal: „Top gedaan. Hoe heb je je voorbereid, wil je dat delen met mij en je klasgenoten?”

Zij, en plein public: „Ja hoor, meester. Ik heb het boek niet gelezen, uw PowerPoints en aantekeningen niet bekeken. Ik heb alleen maar YouTube-filmpjes van andere docenten bekeken.”

