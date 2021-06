‘Meerderheid Tweede Kamer voorstander van afschaffen hondenbelasting’

Een Kamermeerderheid wil af van de hondenbelasting, meldt RTL Nieuws donderdag. Donderdagmiddag vergadert de Tweede Kamer over afschaffing van de lokale belasting, omdat hondeneigenaar Gary Yanover met zijn burgerinitiatief genoeg handtekeningen haalde om het onderwerp te agenderen. In 2020 hieven 193 van de 352 Nederlandse gemeenten hondenbelasting, met een totale opbrengst van 51 miljoen euro.

Volgens RTL Nieuws willen de partijen VVD, SP, PVV, PvdD, JA21, Forum, Groep van Haga, BBB en BIJ1 allemaal af van de hondenbelasting, die ook wel ‘blaftaks’ wordt genoemd. De VVD dient tijdens het debat een motie in voor de afschaffing van de belasting. Op welke termijn dit moet gaan gebeuren, laat de partij aan het nieuwe kabinet.

Een gemeente kan zelf bepalen of het hondenbelasting int. Het percentage gemeenten waarin dit wordt gedaan is in de afgelopen tien jaar gedaald van 71,5 procent naar 54,4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. De bedragen die voor één hond worden geheven verschillen van zo’n 25 euro in Doetinchem tot zo’n 130 euro per jaar in Groningen. In Den Haag levert de belasting de gemeentekas het meeste geld op: zo’n 2 miljoen euro. Overigens is de hondenbelasting een van de oudste belastingen in Nederland. Het werd in de middeleeuwen ingevoerd om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.