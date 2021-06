Macron zet Operatie Barkhane in de Sahel stop

De beslissing komt niet uit de lucht vallen. Vorige week had Parijs al de gezamenlijke operaties met het Malinese leger bevroren. Donderdag heeft president Emmanuel Macron aangekondigd dat Operatie Barkhane, de Franse militaire missie tegen het jihadisme in de Sahel, wordt beëindigd.

Een internationale samenwerking moet de plaats van Frankrijk innemen, aldus Macron. Over de kalender van de Franse terugtrekking zal de komende weken meer duidelijkheid worden verschaft.

De directe aanleiding tot de terugtrekking is de militaire putsch in Mali van 24 mei, de tweede in acht maanden tijd. Frankrijk vreest imagoschade als het op militair vlak samenwerkt met een illegitiem regime. Parijs vreest ook dat het nieuwe bewind in Bamako openstaat voor akkoorden met de islamisten. „Als het die kant opgaat, dan trek ik mij terug”, zei Macron op 30 mei al in een interview.

Uitweg voor Parijs

De putsch in Mali biedt Frankrijk ook een uitweg uit de Sahel, waar het sinds 2013 strijdt tegen jihadistische groeperingen, voornamelijk Al-Qaida en Islamitische Staat. Bij Operatie Barkhane zijn meer dan vijfduizend Franse soldaten betrokken; daarbij zijn al 55 Franse soldaten gesneuveld.

Frankrijk vindt al langer dat het te weinig steun krijgt van zijn bondgenoten in de strijd tegen het jihadisme in de Sahel. Om die reden is in 2020 de Europese taskforce Takuba in het leven geroepen. Het was altijd de bedoeling dat Takuba op termijn de plaats van Operatie Barkhane zou innemen.

„Takuba moet de pijler worden van de strijd tegen het jihadisme in de Sahel, met Frankrijk als ruggengraat maar met de hulp van onze bondgenoten en in samenwerking met de landen van de regio”, zei Macron donderdag.

Het is de bedoeling dat Takuba uitgroeit tot een strijdmacht van tweeduizend soldaten, onder wie zo’n vijfhonderd Fransen. Maar dat komt maar traag op gang. Takuba telt op dit moment zo’n zeshonderd soldaten, de helft Fransen aangevuld met Estlandse, Tsjechische en Zweedse troepen. Nederland levert een bescheiden bijdrage in de vorm van twee verbindingsofficieren. Maar ook Takuba staat of valt met de samenwerking met het Malinese leger, en die is voorlopig opgeschort.