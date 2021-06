Links, rechts

Nou, de pandemie is voorbij hoor, de scherpe kantjes zijn eraf, het land kachelt weer vrolijk door op randzaken. Bij nieuwsberichten als ‘KNVB woest op Snollebollekes-reclame’ (De Telegraaf) zakt mijn broek meerdere keren af. Dat wil zeggen: hij zakt af, ik trek hem op, ik denk er weer over na en hij zakt weer af.

Voor wie ben ik?

Enerzijds haat ik de kleinburgerlijke kruideniersmentaliteit van de KNVB, waar ze op het hoofdkwartier in Zeist het verschil tussen hoofd- (bijvoorbeeld een naderend wereldkampioenschap in Qatar) en bijzaken niet lijken te kennen. Het beleid daar is als het spel van Oranje: er wordt een bal in de groep gegooid en als iemand daar dan toevallig een trap tegenaan geeft, heet dat een plan of een idee.

Aan de andere kant is de nationalistische wansmaak van vooral de supermarktketens niet te verdragen. Ze verklaren ons voor achterlijk. Met als dieptepunten de Lidl met hun hele slechte commercials over de oranje troep die je daar bij de boodschappen cadeau krijgt – wat een minachting voor de goede smaak. En daar dan nog weer meters onder de Jumbo.

Overal Rob Kemps, aanvoerder van Snollebollekes.

Om zijn nek een oranje juichcape van de Jumbo.

Ik zie hem in ieder filiaal vliegen, juichvuistje vooruitgestoken.

Superman, maar dan Nederlands.

God wat heeft die man een rotzooi over ons uitgestort, met z’n ‘van links naar rechts’, dat als er gestemd moest worden over een opvolger van het Wilhelmus waarschijnlijk gekozen zou worden. Misschien dat het ook wel een waardig opvolger is, want het geeft de mentaliteit van ons volk wel goed weer: doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg en voor een paar spaarpunten hobbelen ze allemaal achter je aan, de Nederlandse man, perfect neergezet door Frank Lammers in de Jumbo-reclame, voorop.

Ze doen ons voor hoe we ons moeten gedragen.

Als braaf consumerende oranje lemmingen.

Kijk naar dat Jumbo-gezin, luister naar Snollebollekes, incasseer dat we zanger Rob Kemps op televisie hebben uitgeroepen tot slimste van ons allemaal, luister naar de waanzin van de voetbalbond die ‘het oranjegevoel’ wil claimen en begrijp waarom we hier Sywert van Lienden honderd miljoen hebben gegeven voor een paar dozen met lucht.

De hoop was dat we iets geleerd hadden van de pandemie, maar dat is niet zo. We zijn nog net zo gek als we waren en er zijn er helaas heel veel die dat ouderwets gezellig vinden.

