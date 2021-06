KNVB niet blij met EK-reclame Jumbo, bond wil dat supermarkt ermee stopt

De KNVB heeft Jumbo gevraagd te stoppen met een reclame van Snollebollekes, in het kader van het Europees Kampioenschap voetbal deze zomer. Een woordvoerder van de voetbalbond bevestigt alleen dat er een brief is verstuurd naar de supermarkt. Hij spreekt van een „verschil van mening” tussen de twee organisaties en wil niet ingaan op de inhoud van de brief. De KNVB onderneemt verder geen stappen.

De bal kwam aan het rollen na berichtgeving van De Telegraaf donderdag. Uit de brieven, die ook in handen zijn van NRC, blijkt dat de voetbalbond valt over de kenmerkende elementen van het EK die voorkomen in de reclame voor een juichcape. Ook is de KNVB niet blij dat ‘Links Rechts’ van Snollebollekes te horen is, het onofficiële lied tijdens het EK Vrouwen in 2017. De bond zegt dat het daardoor lijkt alsof Jumbo partner is van de KNVB, terwijl dat juist Albert Heijn is.

„In een EK-periode zien we verschillende acties en moeten we ook kijken naar onze commerciële belangen”, zegt de KNVB-woordvoerder. „Omdat onze partners veel geld investeren in het Nederlandse elftal.” Het gebeurt volgens de woordvoerder wel vaker dat er brieven naar bedrijven worden verzonden omdat ze in de ogen van de KNVB onwenselijke reclames maken. De bond wil niet zeggen of daardoor ooit een reclame inhoudelijk is veranderd. Jumbo heeft gereageerd en daar blijft het wat de bond betreft bij. „Wij hebben laten weten hoe wij er over denken en we hebben hun visie gehoord.”

Jumbo is het niet eens met de argumenten van de KNVB en zegt niet onrechtmatig gehandeld te hebben. De supermarkt stelt alleen aan te haken bij het voetbalfeest deze zomer. Een woordvoerder van de supermarkt bevestigt alleen dat er een brief is ontvangen, maar wil verder geen mededelingen doen.